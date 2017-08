Rekordinteresse for «Reisen til Julestjernen»

-Men vi trenger flere voksne på audition, som foregår førstkommende lørdag og søndag i det nye teaterhuset på Verdalsøra, sier Per Anders Folladal, leder i Verdal Teaterlag i en pressemelding.

Premiere i nytt teaterbygg

Forestillingen er en samproduksjon mellom Verdal Teaterlag og Turneteatret i Trøndelag (TiT), og har premiere lørdag 25. november i forbindelse med at juletreet blir tent på Minsaas Plass.

- Vi har aldri opplevd lignende interesse for en audition før. Dette er kjempespennende, og vi kan love en spektakulær opplevelse både for store og små når vi drar teppet til side i det nye og flotte teaterbygget på Verdalsøra, sier Per Anders Folladal.

Imponert teatersjef

Teatersjef Nora Evensen ved TiT er også imponert over interessen for årets juleforestilling.

- Det er jo fantastisk at så mange har lyst til å være med, og ikke minst er jeg imponert over spredningen i alder - som er fra seks til 68 år. Det er fint å se at interessen for å stå på scenen er så stor, og at så mange vil være med å lage en god familieforestilling opp mot jula i år, sier hun.

Trollbundet barn og voksne

Reisen til Julestjernen er et norsk skuespill av Sverre Brandt. Det ble oppført for første gang andre juledag i 1924.

Historien om Sonja, og hvordan hun til slutt finner igjen julestjernen, har trollbundet barn og voksne i mange generasjoner. Stykket innehar Nationaltheatrets rekord i antall forestillinger – i januar 1962 ble stykket oppført for 500. gang.

Julefortellingen over alle julefortellinger spilles på hovedscenen i det nye og flotte teaterbygget på Verdalsøra i november og desember.