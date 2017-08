Sveaas foreslås som styreleder

Valgkomiteen foreslår å bytte ut store deler av de aksjonærvalgte styremedlemmene i Norske Skog. Christen Sveaas foreslås som ny styreleder, mens tidligere styreleder Jon-Aksel Torgersen foreslås som nytt styremedlem.

Torgersen gikk av som styreleder da styret ble uenige med den forrige revisoren til Norske skog om hvor mye fabrikkene var verdt. Revisor ville nedskrive verdiene så mye at egenkapitalen ville blitt negativ. Den nye revisoren fikk gjennom nedskrivinger, men ikke i samme størrelse som den tidligere revisoren ville ha.

Christen Sveaas ny storeier i Norske Skog Investeringsselskapet Kistefos kjøpte Blackstones Norske Skog-aksjer. De eier nå 12,81 prosent.

Torgersen jobber for Astrup Fearnley som er en av de større aksjonærene i Norske Skog, og Torgersen har også egne aksjer i selskapet.

To andre kommer inn som nye i styret. Den ene er Ragnhild Wiborg, siviløkonom og styremedlem i Kistefos AS, selskapet som nå er største eier i Norske Skog. Hun sitter i en rekke styrer i flere norske og svenske industri- og finansselskaper.

Det siste forslaget er Annette Justad. Hun er sivilingeniør og har omfattende styreerfaring fra større selskaper. Blant annet er hun styreleder i Store Norske Spitsbergen kullkompani. I presentasjonen fra valgkomiteen framstår hun som uavhengig av de største aksjonærene.

Due fortsetter

Eiliv Due er skogeiernes representant i styret. Han er sivilingeniør og har ledet mange utbyggingsprosjekter i offshore. Han er også styreleder i Allskog, Hoff og nestleder i Norges Skogeierforbund og styremedlem i Arcus AS.

Storeier

Kistefos kjøpte seg opp da amerikanske Backstone solgte sine aksjer i forrige uke. Det førte til at aksjekursen doblet seg. Etter kvartalspresentasjonen i dag har kursen gått ned et par prosent. Aksjen omsettes nå for rundt 94 øre.