Valgguiden

Slik forhåndsstemmer du i utlandet, Svalbard og Jan Mayen:

- Du må møte personlig hos en stemmemottaker.

- Stemmemottakeren gjør deg kjent med fremgangsmåten ved stemmegivningen og gir deg skrivesaker, stemmeseddel og stemmeseddelkonvolutt. Deretter vises du til et sted hvor du i enerom og usett avgir stemme.

- Kryss av på stemmeseddelen for det partiet du ønsker å stemme på. Ønsker du å stemme på et annet parti/gruppe, skriver du navnet i et eget felt. Markerer du ikke av for et parti/gruppe stemmer du blankt.

- Legg stemmeseddelen i den brune stemmeseddelkonvolutten. Konvolutten skal limes igjen.

- Stemmemottakeren legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten skal limes igjen.

- Stemmemottakeren fyller ut skjemaet og signerer på omslagskonvolutten.

- Stemmemottakeren gir deg deretter omslagskonvolutten, slik at du kan signere og dermed bekrefte at det som står skrevet på omslagskonvolutten er riktig. Påse at alle nødvendige opplysninger er med. Det er særlig viktig at du ser at stemmemottaker har notert rett navn, fødselsnummer (11 siffer) og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge.

- Stemmemottakeren sørger for at forhåndsstemmen blir sendt direkte til riktig kommune i Norge.

Husk gyldig legitimasjon

(Kilde: valg.no)