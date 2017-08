Belønner tips om hvem som knuste solenga

I løpet av den siste tiden er det både knust ei glassplate på ei solseng og gått utover annet inventar i solstudioet på Sneppen. Eieren ønsker tips om hvem som kan stå bak.

– Det er dyrt utstyr det er snakk om. Bare det å skifte glassplata i ei solseng koster minst 18.000 kroner, sier daglig leder Ola Viken i eierselskapet Lås & Sikring AS.

Selskapet har drevet solstudioet i bygget i Håkkagata 10, etter at de kjøpte eiendommen for tre år siden. Det har vært solstudio i gården i mange år, men den tidligere driveren gikk konkurs i 2013.

Har overvåkning

Viken sier at det er første gang siden de tok over at de har opplevd hærverk eller ødeleggelser.

– Det har hendt at vi har utfordringer med rusmisbrukere i lokalene. Vi har montert overvåkingsutstyr , slik at vi kan gå etter for å se hva som har foregått, men det er en stor jobb. Da må vi gå gjennom sju dagers opptak, sier Viken.

Belønner tips

Lås & Sikring AS har investert en god del i studioet siden de overtok. Blant annet er samtlige seks senger byttet ut.

– Nå må vi stenge ett av solrommene til glassplata er byttet ut. Det koster minst 18.000 kroner. I tillegg taper vi omsetning, sier Viken.

Hærverket er foreløpig ikke anmeldt, men eieren ønsker gjerne tips om hvem som kan stå bak.

– Hvis det fører til noe kan vi love en liten belønning, sier Viken.