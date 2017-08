Borgerlig flertall på ny meningsmåling

Selv om Venstre er under sperregrensen er de borgerlige i flertalle med 85 mandater. Ap går tilbake til 27,3 prosent.

En slik oppslutning er det laveste Respons har målt for Arbeiderpartiet siden sommeren 2013, skriver Aftenposten. Ap går tilbake 0,8 prosentpoeng sammenlignet med Aftenpostens forrige måling, som ble publisert 11. august.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til avisen at oppskriften er å jobbe enda hardere.

– Vi ser at mange av dem som stemte på oss i 2013 sitter på gjerdet, sier Støre og legger til at disse velgerne «må vekkes».

Sperregrensen

Fremskrittspartiet går fram 1,9 prosentpoeng til 15,5 prosent. Det ville ifølge denne målingen gitt 29 mandater, ett mer enn Frp har i det sittende Stortinget. På motsatt side har SV en like stor endring i minus, til 4,5 prosent.

For de øvrige partiene er det små endringer, men både Miljøpartiet De Grønne (MDG) og KrF nærmer seg sperregrensen fra hver sin side. MDG måles til 3,9 prosent (+0,2), mens KrF synker 0,6 prosentpoeng til 4,5 prosent oppslutning. Venstre ligger fortsatt under sperregrensen med en oppslutning på 3,7 (+0,1). Rødt ser også ut til å nærme seg, med en fremgang på 0,5 prosentpoeng til 3,2 prosent.

Dermed er det hele fem partier som har nærkontakt med sperregrensen på denne målingen.

Usikkert bilde

Høyre går fram 0,3 prosentpoeng til 25,1 – noe ville gitt 46 mandater mot 50 til Ap.

Senterpartiet har vært i tilbakegang på flere målinger de siste ukene, men øker med 0,7 prosentpoeng til 10,8 prosent i denne målingen.

Samlet ville Høyre, Frp, Venstre og KrF fått 85 mandater og flertall dersom denne målingen hadde vært valg, mot 84 mandater til sammen for Ap, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

På gjennomsnittet av meningsmålingene så langt i august som Poll of polls beregner, er det fortsatt et rødgrønt flertall med 89 mandater i favør av 80 til de borgerlige. Respons-målingen for Aftenposten, Bergens Tidende og Aftenposten er ennå ikke beregnet inn i gjennomsnittet.

Nervøs skjelving

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU sier til Aftenposten at målingene skjelver nervøst rundt et helt jevnt valgresultat og at det er vanskelig å si noe om opinionsbildet nå.

Med unntak av nedgangen for SV er alle endringene i denne målingen er innenfor feilmarginene, som er pluss-minus 2–3 prosent. Respons har intervjuet 1.000 på telefon i perioden 18. – 23. august.