NTE doblet resultatet

Halvårsresultatet viser et driftsresultat på 438 millioner kroner. Det er 149 millioner bedre enn i første halvår i fjor.

- Vi fikk et første halvår med svært god kraftproduksjon, som sammen med positiv utvikling i våre kunderettede aktiviteter i Trøndelag, bidrar til at vi oppnår et betydelig forbedret resultat. Samtidig ser vi at de siste års resultatforbedringstiltak nå gir oss et bedre grunnlag for framtidig grønn vekst og utvikling. Dette er et arbeid som vil fortsette, skriver konsernsjef Christian Stav i en pressemelding.

Deler av inntektsforbedringen skyldes at NTE fikk konvertert nesten to milliarder fra lån til egenkapital i forbindelse med at kommunene tok over eierskapet i kraftselskapet.

Det gjorde at finanskostnadene gikk ned fra 80 millioner i første halvår i fjor til 46 millioner i år. Kraftstasjonene produserte 265 GWh eller 12 prosent mer kraft i første halvår i år.

Det markedsbaserte selskapet leverte også bedre. Her trekker konsernet fram mer salg av bredbånd på fiber og bedring i kraftsalget som årsaker til at konsernet tjente 54 millioner mot 44 millioner i fjor.