Baxt Lierne har 36 på lønningslista

I tillegg har de ytterligere åtte personer på det styreleder Lars Mølbach betegner som «ringelista». Disse er fordelt på heltid-deltid og tilkallingsvikarer. Nå kjøres det ni skift i uka på det nye bakeriet.

– Utfordringene r ofte tilgang på arbeidskraft ute i distriktene. Men med godt samarbeid med blant andre kommunen så har det gått bra her i Lierne, sier Mølbach.

Lettet på sløret

Under torsdagens Norgeskonferanse i Lierne fortalte Mølbach litt om hvordan Larvik-selskapet Baxt As har blitt mottatt i Lierne etter at de kjøpte opp konkursboet etter Drømmebakeriet, som la ned virksomheten i mars.

Han gjorde det klart overfor de nesten 200 deltakerne at det var flere fordeler ved å ha et lefesbakeri ute i distriktet, enn ulempene.

Samtidig som han viste til at de i tillegg har egne bakerier i distriktskommunene Søndre Land og Rindal som produserer lomper, lefser og kaker, i tillegg til Lierne der man i første omgang konsentrerer seg om lefseproduksjon.