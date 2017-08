Ni av ti vil ikke drikke og kjøre båt

I en undersøkelse nylig gjennomført av alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL oppgir hele 88,8 prosent av befolkningen i Nord-Trøndelag at de mener man bør la være å drikke når man fører fritidsbåt, mot 87,6 prosent på landsbasis.

- Det er utrolig flott å se at så mange i Nord-Trøndelag pakker med seg alkovett i sekken når de skal ut på sjøen. Det håper vi selvfølgelig alle de båtreisende gjør også på lørdag, sier Pål Austeen i Ekne småbåtforening.

Sjørock på Ekne

Til helgen gjøres det klart for rock og sjø i Eknes småbåthavn. Arrangørene håper på godt med besøkende, og trygg båtferdsel, og vil gjøre sitt for å sikre begge deler.

Småbåtforeningen skal til helgen arrangere Sjørock for femte år på rad, og gleder seg til å være verter for artistene Tre Små Kinesere, Blood On Wheels, Morten Reinas band og Ole Buan Øien.

- Det kribler i magen i år som alle andre, og vi håper besøkende koser seg med god musikk og godt lag. Samtidig ønsker vi å sette et fokus på trygg sjøferdsel, og har derfor tatt kontakt med AV-OG-TIL for å få informasjonsmateriell som vi kan dele ut til de ankomne båtførerne, sier han.

Engasjerte landet over

AV-OG-TIL står bak kampanjen Klar for sjøen sammen med 15 kampanjepartnere, deriblant Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), som Ekne Båtforening er medlem i.

Til sammen er frivillige innom over 150 arrangementer i løpet av sommeren, for å snakke med dem om trygget på båt, og hvilken rolle alkoholen spiller.

- Man anslår at en av fire som omkommer på sjøen har promille. Det er derfor ikke ute grunn at Klar for sjøen er en prioritert kampanje for oss, sier Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL.