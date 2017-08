Skal hente bilvrak i Verdal

Etter at Tore Grøneng la ned bilinnsamlinga i Verdal tidligere i år, har det blitt en utfordring å få levert bilvrak på strekningen Stjørdal-Steinkjer. Dette har Namdal bilopphuggeri kommet opp med en løsning på.

– Fra neste uke starter vi opp et satellittmottak i Verdal hvor vi frakter bilene til vårt mottak på Skage, sier daglig leder Bjarne Brøndbo.

Håper på 400 biler

Årlig mottok bilinnsamlingen i Verdal 1.500 biler og Brøndbo har et mål om at rundt en fjerdedel av dette antall nå blir innlevert på satellittmottaket. Noen av bilene vil bli fraktet med egentransport, mens en del vil gå med bestillingstransport.

– Vi har investert i en helt ny bilberger som kan ta med tre biler. Denne vil bli brukt til å hente de beste gjenbruksbilene, sier Brøndbo.

Investert stort

D.D.E.-Vokalisten driver til daglig bilopphuggeriet AS/Bil1Din, hvor bildeler demonteres og gjenbrukes for salg. Her har det de siste årene blitt investert millionbeløp for å bli et topp moderne anlegg for å håndtere demontering og gjenbruk.

– Derfor mener jeg det er mer naturlig å videresluse bilene fra Verdal og omegn til vårt anlegg enn til andre anlegg i regionen, sier Brøndbo.

Satellittmottaket vil bli ved den nedlagte bensinstasjonen på Øra, like ved Prøven bil, og vil være et bemannet anlegg hver tirsdag.

Godkjent av Fylkesmannen

Satellittmottaket fikk godkjennelse hos Fylkesmannens miljøavdeling fredag, som mener det tiltenke området er godt egnet til formålet.

– Området et asfaltert og har vært brukt til parkering av biler også tidligere. I tillegg har området en oljeavskiller, sier senioringeniør Leif Inge Paulsen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Mer miljøbevisst

I godkjenningen ligger det krav om at området skal være inngjerdet og at det maksimalt kan lagres 25 biler innenfor gjerdet. Biler som lagres utendørs må være fri for lekkasjer, og all demontering kan først skje når bilene har kommet til mottaket på Skage.

– Mye av bransjen begynner å bli stueren og miljøbevisste. Med mottaket i Verdal mener vi bidrar både med gjenvinning og hensyn til miljø, sier Brøndbo.