Styreleder skal avhøres om tapping av nytt selskap

Trønder-Avisa har omtalt saken om Brasil-millionene i en rekke artikler i 2017.

Ifølge tiltalen tappet bedriften han også jobber i for 42 millioner kroner, mesteparten som en overføring til Brasil-investoren Tor Hallaråker samt kompanjongen Tor Arne Nilssen.

Ennå ikke siktet

Siden juni har politiet ønsket å avhøre styrelederen om et nytt forhold som har dukket opp, overføringer av penger fra eiendomsselskapet til bedriften. Mannen er også styreleder i dette selskapet.

- Vi ønsker å avhøre mannen om dette forholdet. Han er foreløpig ikke siktet i saken. Hva det dreier seg om ønsker vi ikke å si noe om før mannen er avhørt, sier fagleder Åsbjørn Vikan i Trøndelag politidistrikt.

Stiller til avhør

Etter det Trønder-Avisa forstår skal det dreie seg om et sekssifret beløp. Mannens forsvarer Christian Wiig sier at han avventer en siktelse i saken - for å bli oppnevnt som forsvarer, for igjen å kunne være med på avhøret.

- Vi er beredt på å stille til avhør når politiet ønsker det. Det er dermed ikke oss det står på, sier Wiig.

Utsatt til desember

Saken var først berammet for Inntrøndelag tingrett med oppstart 27. mars i år, men ble utsatt på ubestemt tid på grunn av at tiltalte leverte sykemelding.

Så ble saken omberammet til slutten av august. Nå skyves den fram til 4. desember, der det er satt av seks dager til saken etter anmodning fra forsvarer Christian Wiig.