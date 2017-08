Store trafikkproblemer i Stjørdal

Stor tilstrømming både nordfra og sørfra gjør at det er trafikkaos i Stjørdal lørdag formiddag.

– Beregn god tid hvis du skal til flyplassen i dag. Det står kø på E6 fra Frigården til Halsøkrysset, sier en tipser fra Stjørdal til avisa.

Ole Theodor Hofstad, daglig leder for den store landbruksmessa Agrisjå sier det er som forventet.

– Rundt klokka 11 er trafikken på sitt største. Derfor oppfordrer vi folk som kommer sørfra og skal på messa om å kjøre gamle E6 over Gevingåsen. Stjørdalingene kan kjøre over Melen bru for å komme til Lånke, sier han. Samme oppfordring kommer fra politiet.

Oppover mot Frigården flyter trafikken relativt greit, sier Hofstad.

– Flaskehalsen er rundkjøringen på Hell. Der er det kø, sier han.

7500 fredag

Fredag var rundt 7.500 innom portene på den store messa, ifølge foreløpige opptellinger messearrangøren har gjort.

– Vi venter det dobbelte nå i dag. Det er en forskyving fra fredag til helga. Det nye messeområdet fungerer kjempebra. Vi var veldig spente på hvordan det ville være å få på plass alle de tunge maskinene i utstillingene, men det har gått greit, sier Hofstad.