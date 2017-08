Ti prosent færre brev

Posten Norge opplever et dramatisk fall i antall brev som sendes i Norge. Bare i første halvår falt antall adresserte brev med ti prosent. Hovedårsaken er digitalisering i det offentlige og i bank/finansektoren. De kuttet mer enn hvert fjerde brev, skriver Posten i sin halvårsrapport.

Posten mistet også lørdagsdistribusjon av aviser til Kvikkas. Totalt falt omsetningen med 256 millioner. Konsernet omsatte for 12,153 milliarder kroner i første halvår.

Mer reklame

For å kompensere for færre brev har Posten Norge kastet seg knallhardt inn i markedet for såkalt uadressert post, på godt norsk reklame. Der konkurrerer de med distribusjon via andre selskaper og avisene. Posten Norge sendte ut nesten 12 prosent mer reklame i første halvår i år.

Kutter

Posten har nå redusert antall terminaler til 18. En ny stor terminal åpner i høst i Trondheim.

– 18 fellesterminaler for gods og pakker over hele landet skal gjøre det betydelig mer effektivt for oss å få fram varene, skriver konsernsjef Tone Wille i kvartalsrapporten. Det er en halvering av antall terminaler.

Fra nyttår vil A- og B-post bli slått sammen med frist på to dager for å få fram brev. Posten gjør det for å tilpasse kostnadene til færre brevsendinger. Samtidig betyr det mindre frakt med fly og mer frakt med jernbane.