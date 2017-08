Klart for batalje mellom tidligere advokat-kolleger

Bauta sendte stevningen om søksmålet til Inntrøndelag tingrett allerede 23. juni fjor. De krever tilbakebetaling av et beløp på nærmere én million kroner fra Hagen.

Det er satt av fire dager til saken i retten. Begge parter har etter hvert engasjert eksterne advokater; Bauta advokat Øystein Olausen og Hagen advokat Michael Rummelhoff i Juristforbundet.

– Vi har forsøkt minnelige løsninger, men det er veldig stor avstand i virkelighetsoppfatningen mellom oss og Hagen, sier de to gjenværende advokatene i Bauta, Stein Bjørnar Dahl (64) og Arne Oddvar Berg (68).

Uenige om fakturering

Hagen har svart med et lønnskrav på 700.000 kroner fra arbeid hun gjorde mens hun var ansatt i Bauta.

Historien starter tilbake i juni 2011. Da ble Camilla Hagen ansatt som advokatfullmektig i advokatfirmaet Bauta i Steinkjer – sammen med advokatene Stein Bjørnar Dahl og Arne Oddvar Berg , med Dahl som hovedaksjonær og styreleder i selskapet.

I juni 2012 fikk Hagen advokatbevilling, og omtrent på samme tid ble hun også forespurt om å ta på seg en funksjon som daglig leder i selskapet.

Fram til sommeren 2014 var samarbeidet tilsynelatende godt.

Ifølge Dahl begynte problemene i firmaet da Hagen i strid med det som var avtalt, fakturerte firmaet for 350.000 kroner til fordel for sitt eget selskap Camilla Hagen AS, iberegnet et billån på 250.000 kroner hun fikk fra firmaet.

- Var ingen avtale

– Å være daglig leder var ikke så stor en jobb i vårt firma, og avlønningen skulle være deretter. Vi signerte en avtale som sa at Hagen ikke kunne fakturere for mer enn 250.000 kroner i året for denne jobben. Hun skulle også legge ved dokumentasjon for timene hun jobbet som daglig leder, hevder advokat Stein Bjørnar Dahl.

Hagen avviser at det var noen slik avtale.

– Dahl og Berg har godkjent og signert årsregnskapet for 2012 der fakturering for daglig ledelse for 2012 og innvilget lån klart fremgår, uten å ha innvendinger mot dette før i oktober 2014, sier Hagen.

- Stolte på henne

Bauta hevder på sin side at beløpet burde vært ført som personlig inntekt for Hagen. For å unngå skattemessige problemer selv, varslet Bauta Skatteetaten - og fikk med hold på dette punktet - slik Bauta oppfatter saken.

Hagens versjon er at hun ikke opplevde noen konflikt med Dahl eller Bauta før i oktober 2014.

– Beskyldningene mot meg kom som lyn fra klar himmel, sier hun.

Fram til da hadde Hagen fakturert 625.000 kroner for jobben som daglig leder – nesten tre ganger så mye som Dahl hevder var avtalt.

– Vi stolte på henne. Hun var en kollega, advokat, og daglig leder. Og vi var nok dumsnille. Fakturaene ble derfor attestert, erkjenner Dahl.

Har kostet dyrt

5. april 2016 møttes partene i Steinkjer forliksråd. Her ble behandlingen av saken innstilt – fordi den var for komplisert og dreide seg om for store beløp.

Konflikten har åpenbart kostet partene dyrt, både i form av arbeidstimer og tapte inntekter. I tillegg kommer de menneskelige belastningene.

Advokat Stein Bjørnar Dahl hevder å ha brukt nærmere 2.000 arbeidstimer på å rydde opp i alle forhold Hagen skapte mens hun var ansatt i firmaet. Hagen vil ikke gå inn på kostnadene, verken å anslå antall timeverk eller eventuelt månedsverk.

– Tidvis har dette tatt noe tid, men det har ikke gitt driftsmessige utslag og påvirker ikke min egen drift, sier Hagen.