Mann pågrepet for drapstrusler

Mannen i 30-årene er siktet for å ha framsatt drapstrusler overfor en verdalskvinne i 20-årene. Politiet rykket ut for å arrestere mannen da han kom med truslene like før klokka 13 søndag.

– Mannen ble pågrepet hjemme i sin egen bolig. Pågripelsen gikk greit for seg, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen i politiet i Trøndelag.

Mannen som kom med drapstruslene har en relasjon til fornærmede. Det skal ikke være snakk om nær familie, men en tett relasjon mellom de involverte som opphørte for en tid tilbake.

Etterforsker

Politiet ser alvorlig på saken og etterforsker den utover søndag ettermiddag og kveld. Det skal være flere vitner til truslene, uten at Sagen vil fortelle om truslene er framsatt ved at de to møtte hverandre, eller om det skjedde over telefon eller internett.

– Det er en del slike ting vi vil snakke med vitner, fornærmede og siktede om før vi går ut med opplysninger, sier Sagen.

Han forteller at mannen ikke tidligere har hatt besøksforbud hos den fornærmede kvinnen. Besøksforbud er en måte å reagere på uønsket adferd på.

– Vil mannen bli fremstilt for fengsling?

– Det må en jurist vurdere, men slik det ser ut nå er det lite aktuelt, svarer Sagen.

Starter etterforskning

Mannen som kom med truslene er tidligere straffedømt.

- Vi oppretter nå straffesak, og har startet med innhenting av bevis og avhør av vitner i saken, sa operasjonsleder Kjetil Mollan tidligere i dag.