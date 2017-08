To mot én slåss på utested

Poltiiet fikk klokka 02.05 melding om voldsbruk inne på et utested i Levanger sentrum. Vaktene grep inn og koblet deretter inn politiet - som kom til stedet etter 15 minutter.

- Tre personer var involvert, to personer slåss mot én. Alle tre blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Den ene blir også anmeldt for å hindre politiets arbeid. Blant annet kom han med ukvemsord mot politiet, sier operasjonsleder Kjetil Mollan.

To av personene er i slutten av 20-årene, den tredje i begynnelsen av 30-årene. To er lokale, en har adresse på Vestlandet.