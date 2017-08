Trøndelag fikk 82 nye politistillinger

I alt 1.882 nye stillinger har blitt til i politiet siden Høyre og Frp kom i regjering, men under halvparten av disse er i politidistriktene.

824 av 962 nye stillinger i politidistriktene er politifolk, mens de resterende 920 arbeidsplassene er i de nasjonale særorganene, viser tall fra Politidirektoratet (POD), ifølge VG.

Oslo fikk mest

Tallene viser samtidig at det er store forskjeller i hvor mange nye politifolk de ulike politidistriktene har fått. Mens Oslo har vokst med 207, har Finnmark fått 16 nye politifolk, mot et landssnitt på 69.

Trøndelag politidistrikt har fått totalt 82 nye stillinger. 79 av dem er rene politistillinger, seks er jurister og to er sivilt ansatte.

I Finnmark reagerer lokalpolitikerne.

– At det har blitt 16 nye politistillinger i Norges største fylke, som er større enn hele Danmark, svarer ikke med en nærpolitireform, sier Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) til avisen.

Han mener Finnmark-politiet vil slite dersom det skjer hendelser samtidig i ulike deler av fylket. Det mener også lensmannen i Kautokeino, som ønsker seg to politibetjenter mer enn i dag.

Mer krim i Oslo

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) forklarer at fordelingen er basert på kriminalitetsbildet i de ulike fylkene. Han viser også til at de nye stillingene i særorganer som Kripos og PST, er til nytte for alle.

Han mener det ikke er mulig å ansette politifolk raskere enn det som gjøres nå, og svarer samtidig avvisende på kritikken om at ikke nok av veksten kommer i politidistriktene, og ute der folk bor.

– Det er riktig at det i 2016 var en liten pause i tilsettingen, men første i halvår i år har vi tilsatt over 300 politimenn- og kvinner i distriktene. Vi har tydelig prioritert tilsettinger i distriktene nå, mens vi har tatt ned litt på særorganene. Den kritikken er rett og slett ikke riktig, sier han til VG.