Tusenhuset på prestegården

Ammestua på Alstadhaug i Levanger er noe så sjeldent som en tømmerbygning i to etasjer med svalgang. En bygningstype det er svært få av i Nord-Trøndelag. Stua ble fredet allerede i 1923.

– Tidligere mente man at bygningen var fra først på 1600-tallet, men nyere forskning medførte en betydelig «foryngelseskur». En treprøve viste at tømmeret var hugget i 1747. På den ene nova er årstallet 1749 hogd inn, og det betyr nok at da var bygningen ferdig laftet, forteller Sigvard K. Gilstad som er leder i Skogn museumslag.

Den opprinnelige plasseringen av huset var inne på selve tunet på gården Alstadhaug i et firkant-tun som var omsluttet av bygninger.

– Det var folksomt på Alstadhaug i gamle dager. Ved folketellingen i 1865 ble det registrert 30 personer med bosted på gården, og da inkludert familien til Jønsberg med kone og åtte barn. Typisk for storgårder den gang var at de langt på vei var et lite samfunn i seg selv, og i matveien var de nok i hovedsak selvforsynt Vi har også klare indikasjoner på at det ble avholdt såkalt «omgangsskole» i Ammestua, sier Gilstad.

Det er ikke kjent om Ammestua helt fra begynnelsen var tiltenkt oppgaven stell og amming av spedbarn før de skulle bæres fram for dåp, men det ble en viktig sekundærfunksjon og førte til det beskrivende navnet Ammestua.

– Det var svært praktisk for folket i bygda at det ble lagt til rette for barnestell så nært opp til kirka. Kirkevegen kunne være lang fram til hovedkirka på Alstadhaug, og den gikk med hesteskyss i all slags vær hele året.

Gilstad forteller at Margit Nyenget var tjenestepike på Alstadhaug rundt det forrige århundreskiftet. I 1985 fortalte hun til Marta Nordberg litt om hvordan Ammestua ble brukt tidlig på 1900-tallet: «Foran ei prekehelg ble det vasket og stelt i stand, einer strødd på golvet og spyttebakkene kom på plass. Vinters tid ble det fyrt opp lørdag morgen og holdt varmt til kirketid søndag. Etter lang hesteskyss var det nok godt å komme inn i stua og få skifta og stelt på dåpsbarn foran varmen fra gruva. Etter kirketid kunne det være plass for litt sosialt samvær i Ammestua», skriver Marta Norberg og siterer Margit Nyenget ordrett: «Imot kveilla, når det bynt å stil’n tu ni Amstu’n.» Det hendte også at arbeidsfolket samlet seg i stua til «spas og moro» når sjølfolket var borte.

I forbindelse med bygging av ny prestebolig først på 1900-tallet, ble mange av «mastu-funksjonene» i Ammestua flyttet over til den nye boligen, og Ammestua ble tatt ned. Selv om det den gang var vanlig å ivareta og flytte på tømmerhus, må det likevel betraktes som et lite under at Ammestua ble berget for ettertiden.

– Mye av for dette skal nok i stor grad tilskrives skolestyrer Kjelberg Slungaard som i 1907 anmodet Skogn ungdomslag å forbarme seg over Ammestua slik at den ikke ble solgt ut av distriktet eller ødelagt for godt, sier Gilstad.

Slundgaards anmodning førte til positivt vedtak i ungdomslaget og et omfattende arbeid for å berge Ammestua tok til. Det gikk likevel 20 år før den endelig kunne «gjenåpnes». Begivenheten skjedde 17. mai i 1927 på plassen Ammestua står i dag.

– Under krigsårene og i tiden etter ble det dårlig med vedlikehold, og da Skogn Museumslag ble stiftet i 1972 var den i dårlig forfatning. Museumslaget grep fatt i ting, og i perioden 1978–83 ble det gjennomført en omfattende restaurering. I dag fremstår Ammestua i rimelig grei forfatning, og det takket være alt det frivillige arbeidet som legges ned i Skogn Museumslag. Bygget tjener fortsatt som bygdemuseum.

– Den viktigste «gjenstanden» er selvfølgelig bygget i seg selv, for øvrig er det gamle møbler og bruksgjenstander og som i hovedsak er donert fra gårder i bygda, sier Gilstad og legger til at Ammestua vil være åpen for besøk for alle under Alstadhaugseminaret 3. september. l