BI-student funnet død

Den døde ble obdusert mandag kveld. I dag opplyser etterforskningsleder for forsvinningssaken, Arve Vagnhild til Adresseavisen at de er sikre på at det er den savnede studenten som er funnet død.

Jeevaharan ble meldt savnet av familien sin for rundt to uker siden. De siste observasjonene av ham var 15. august da den unge mannen fra Stavanger forlot et fadderarrangement på utestedet The Mint i Nordre gate i Trondheim sentrum. Siste melding fra ham var via Messenger til søsteren. Da skrev han at han var ved Elgeseter bru. Men etterforskningen viser at han trolig gikk mot Ila og Stavne.