Boligskader for 3,5 milliarder

Forsikringselskapene betaler ut nesten like mye etter vannskader (1,1 milliarder) som etter brann (1,3 milliarder). Begge de to kategoriene gir økte utbetalinger, mens skader etter innbrudd, tyveri og ran har gått ned med 14 prosent.

Det viser statistikk fra forsikringsselskapene, publisert av bransjeforeningen Finans Norge.

De som eier næringsbygg må trolig belage seg på høyere premier. På grunn av noen få store skader i første halvår ble det betalt ut 1,6 milliarder kroner. Det er en økning på 70 prosent sammenlignet med året før.

Samtidig går utbetalingene på reiseforsikring ned med fire prosent. Erstatning på grunn av sykdom på reise har økt i mange år, i første halvår i år ble de redusert med åtte prosent.

Glemt håndbrekk koster 50 millioner

Gjensidige har beregnet at forsikringsbransjen mottar nesten 2.000 skademeldinger i året der bilen har trillet av gårde uten at håndbrekket har stått på.

– Jeg tror mange kjenner seg igjen i å komme tilbake til der bilen sto parkert og oppdage at den er borte. Første tanken er kanskje at den er stjålet, før en innser at den har trillet avgårde på egen hånd, skriver kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i en pressemelding.