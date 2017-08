Kraftig økning i antall alderspensjonister

Før første gang passerte Norge 900.000 pensjonister. Årsaken er pensjonsreformen som ble innført i 2011. Den gjør det mulig å jobbe ved siden av å ta ut tidligpensjon.

Det er spesielt mange menn som tar ut pensjon før de fyller 67 år. Det er likevel flest kvinner som er alderspensjonister, fordi de lever lengre enn menn.

En annen årsak er at etterkrigskullene nå er på vei inn i pensjonisterenes rekker. Det ble født mange barn de første årene etter andre verdenskrig.

Det kom et stort hopp i antall nye alderspensjonister etter lovendringen i 2011. Den åpnet for at personer mellom 62 og 67 år også kunne ta ut alderspensjon. I første halvår 2011 ble det 51.700 nye pensjonister. I første halvår i år ble det 33.600 nye alderspensjonister.

Passerer millionen

Navs prognoser viser at landet passerer én million pensjonister i løpet av 2021.

– Prognosene er litt lavere enn tidligere. Dette skyldes blant annet at vi har sett en svak nedgang i antall som velger å ta ut tidligpensjon. Dette har vi tatt hensyn til i de nye prognosene, skriver seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien i en pressemelding.

Nav mener en annen forklaring er at noen har mistet muligheten til å ta ut tidligpensjon etter heving av minstesatsene. Det er et krav til utbetaling på minste pensjonsnivå for å kunne ta ut pensjon før man fyller 67 år. Dette kan føre til at noen som tidligere hadde mulighet til å ta ut tidligpensjon, nå har mistet denne muligheten.

Da folketrygden ble innført i 1967 var det 312.000 alderspensjonister. De utgjorde åtte prosent av befolkningen. I dag utgjør pensjonistene 17 prosent av befolkningen. Årsaken er at folk lever lengre og har mulighet til å ta ut alderspensjon tidligere.