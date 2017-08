Lover godt vær til utesovenatta

Friluftslivets uke åpner i helga med utesovernatt mellom lørdag og søndag.

– Konseptet for #nattinaturen er enkelt; sett opp teltet i hagen, i skogen, på fjellet, eller dra på et arrangement i regi av et lokallag eller forening, oppfordrer generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal i en pressemelding. Han understreker at du ikke trenger å gå på de høyeste toppene eller lengst bort for å sove ute.

– Dette er en ypperlig anledning for foreldre å ta med barna på teltovernatting for første gang. Og man trenger ikke å overkomplisere - for et barn vil en telttur i hagen fremstå som et like stort eventyr som noe annet, sier Heimdal.

Første gang utesoveraksjonen ble arrangert var i 2015. Da antok man at 90.000 personer sov ute. I år er det i tillegg meldt fint vær med mellom åtte og 13 grader på natt til lørdag.

Mye aktivitet

Friluftslivets uke arrangeres for 24. gang i år med en rekke forskjellige arrangement over hele fylket. På Holmen under Steinkjerbrua i Steinkjer sentrum er det padling med kano og kajakk, laksefiske, lassokasting matlaging på bål og fuglekassesnekring.

På Frolfjellet arrangeres fjelldan på søndag. Der er det aktiviteter ved Skallstuggu, skisenteret, ved parkeringsplassen i Heståsdalen og på Roknesvollen. Her er det natursti, matlaging, kryssing av elv med taubro og skiskyting.