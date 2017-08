Slik vil de få flere i arbeid

I et intervju i Trønder-Avisa tirsdag slo Nav-direktør Vegard Rydningen alarm om sysselsettingsgraden i Nord-Trøndelag. 35.000 nordtrøndere i aldersgruppen 15 til 74 år står utenfor arbeidslivet – av mange årsaker. Andelen er økende, altså er det færre som produserer verdiene velferdssamfunnet skal leve av.

En av løsningene på problemet er at staten tar en mer aktiv rolle – på mange måter – mener Ap og SV.

– Vi kan ikke gamble på et oljemarked hvor prisen styrker seg kraftfullt, vi må styrke landindustrien, og skape flere lønnsomme bedrifter over hele landet, sier Ap-listetopp Ingvild Kjerkol.

– Hva skiller de to sidene i politikken?

– Det er den aktive næringspolitikken versus den passive skattepolitikken. Vi trenger et bredt sett med virkemidler. Derfor har vi i Nord-Trøndelag argumentert sterkt for regionale utviklingsmidler, som er risikopenger under politisk kontroll.

Disse pengene deles ut gjennom fylkeskommunene, og kan brukes på alt fra enkeltbedrifter til utviklingsprosjekter i kommuner. Dagens regjering har kuttet kraftig i disse pengene.

Et av problemene Nav-direktør Rydningen peker på, er integrering av innvandrerkvinner. Kontantstøtten er med og hindrer dette, mener han. Ap er blant partiene som vil avvikle kontantstøtten.

Kjerkol vil også lokke flere pensjonister til å jobbe mer.

– Det skal være lettere å kombinere arbeid og pensjon, og arbeid og trygd.

Torgeir Strøm (SV) vil også ha en mer aktiv stat.

– Staten må øke bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak betydelig. Vi ønsker også en kraftig økning av lærlingtilskuddet til bedriftene, og vi trenger ordninger rundt arbeidsledighetstrygd som gjør at folk som er arbeidsledige kan være ute i arbeid i kortere tid. I dag gjør en del regler at det ikke er lønnsomt å være i arbeid, sier Strøm.

Han vil ikke tallfeste en ambisjon for hvor få som skal være utenfor arbeidslivet.

– Men tallet er altfor høyt. Vi har en stor skjult arbeidsledighet, og samfunnet går i for liten grad inn for å stimulere både unge og dem som sliter litt med sine liv.

Lavere ledighet

Høyres Elin Agdestein mener Ap snakker mer om sysselsetting fordi de ikke klarer å angripe regjeringen for lave ledighetstall.

– Det er riktig at sysselsettingsgraden har falt siden 2008. Det skyldes andre årsaker enn den økonomiske politikken, som at befolkningen er aldrende, at andelen innvandrere har økt og at flere ungdom er under utdanning, hevder hun.

Dagens regjering har gjort flere tiltak, sier hun.

– Vi har innført aktivitetsplikt for sosialklienter, og vil få flere unge ute i jobb ved å garantere at alle unge sosialhjelpsmottakeres skal ha rett og plikt til aktivitet. Vi har gjort det lettere å kombinere arbeid med trygd. Så må vi uten tvil lykkes bedre med å få flere til å fullføre videregående skole.

Hun nevner også skatt.

– Med optimismen vi ser nå, er Aps forslag om 15 milliarder i økte skatter et dårlig signal til næringslivet.

André Skjelstad (V) stiller spørsmål ved om utdanningssystemet fungerer godt nok.

– Vi er et praktisk fylke, og må ha mer fokus på yrkesfagene. Utdanningsminister Gudmund Hernes (Ap) iverksatte noe som ikke har vært spesielt god medisin for et fylke som Nord-Trøndelag. Vi må finne en blanding mellom teoretiske fag og yrkesfag på en bedre måte, sier Skjelstad.

De som faller utenfor i skoleverket forblir på utsiden, påpeker han. Skjelstad vil også ha en langt sterkere satsing på videreutdanning.

Oljejobber

Miljøpartiet De Grønne, som kan bli jokeren i norsk politikk etter valget, vil også ha flere nye tiltak.

– Vi ønsker redusert arbeidsgiveravgift for lavtlønnsyrker, flere lavterskel praksisplasser, og å dele arbeidet på flere med kortere arbeidstid, sier Ingrid Liland (MDG).

MDG må ikke bare lage nye jobber for dem som i dag står utenfor. Partiet har planer om å bygge ned norsk oljevirksomhet i løpet av 15 år – og må dermed også erstatte titusenvis av arbeidsplasser.