Gir Steinkjer 3,1 mill. for å gjøre byen attraktiv

– Steinkjer får en nøkkelrolle i Trøndelag som hovedsete for både fylkeskommunen og Fylkesmannen. Det er derfor viktig å sikre byen som administrasjonsstedet i regionen og bedre grunnlaget for næringsutvikling, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik i en pressemelding onsdag.

Fylkesrådslederen skriver at fylkesrådet vil ha et treårig prosjekt, som skal ha en ramme på 9,5 millioner kroner. De resterende 6,4 millionene skal komme fra Steinkjer kommune, Nord universitet, Steinkjer næringsforum og Steinkjer Næringsselskap.

Et av målene er at dette skal gi flere arbeidsplasser i kommunen. De andre målene for byen har Fylkesrådet listet opp videre som:

1. Levende bysentrum

Raskere realisering av investeringsplaner

Attraktive servicetilbud

Tilstrekkelig overnattingskapasitet

Attraktive byrom

2. Universitetet og byen

Bygge innovasjonssenter på universitetscampus og bidra til å utnytte mulighetene dette gir

Være attraktiv for studentene

Levere kompetanse tilpasset behovet i offentlig sektor og næringsliv

3. Arrangementsbyen

Få flere arrangement til Steinkjerregionen gjennom:

Et målrettet arbeid med å "hente" arrangement til regionen og samarbeid om å gjennomføre arrangementene

Få et positivt omdømme gjennom et målrettet vertskapsarbeid

4. Administrasjonssenteret

Styrke Steinkjers rolle som administrasjonssenteret i Trøndelag gjennom:

Sikre arbeidsplasser og ledelsesfunksjoner i offentlige etater/virksomheter og organisasjoner

Nye offentlige/statlige arbeidsplasser

Et bredt regionalt samarbeid og brede allianser

5. Omdømme/rekruttering

Bedre omdømme og muligheter for rekruttering av arbeidskraft gjennom:

Planmessig og strategisk arbeid

Vedtaket fattes trolig i fylkesrådet 12. september.