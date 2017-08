Gram får kritikk for å snakke for mye om Steinkjer

I et intervju med avisen Innherred tirsdag gikk Anne Solberg fra Levanger Høyre og Renate Bjørshol fra Stjørdal Høyre ut og advarte folk mot å stemme Senterpartiet.

Bakgrunnen var at stortingskandidat og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) i et intervju med Steinkjer-Avisa forrige uke ramset opp ulike Steinkjer-saker han ville kjempe for om han kom på Stortinget.

Saken har skapt debatt i sosiale medier.

Steinkjer–saker

I intervjuet trekker Gram fram flere saker fra Steinkjer som han vil kjempe for, dersom han kommer inn på Stortinget etter høstens valg. Dette reagerer Høyre på, og Solberg og Bjørshol sendte ut pressemelding med blant annet dette innholdet:

«Gram beskriver i oppslaget hvordan flere sentrale avgjørelser har gått til Steinkjers fordel i hans tid som ordfører, og at kampen om å styrke Steinkjer som fylkeshovedstad fremdeles vil stå sterkt om han får fast plass på Stortinget. “Hva betyr dette for den videre utviklinga på Stjørdal og Levanger? Hva med resten av fylket? Når Gram er så tydelig på at Steinkjers interesser skal prioriteres, må det nødvendigvis gå på bekostning av noe. Er det våre innbyggere som skal betale prisen for dette?».

– Gram ble intervjuet av lokalavisa for Steinkjer. Er det ikke da naturlig at han fokuserer på saker fra det området?

– Det er ingen tvil om at Gram er en dyktig politiker, men han ble intervjuet som stortingskandidat. Vi savner et mer regionalt fokus, utdyper Solberg overfor Trønder-Avisa.

Hun savner en større regional tankegang generelt blant politikerne, og peker på at man vil måtte jobbe enda hardere enn før med saker i nord i det nye Stor-Trøndelag.

– Dette innspillet er et forsøk på å få i gang en debatt rundt dette, sier hun.

– Personangrep

– Dette er en drittpakke fra Høyre og et personangrep på meg for å sverte Senterpartiet, sier ordfører Bjørn Arild Gram til Trønder-Avisa.

Han peker på at han i Steinkjer-Avisa ble intervjuet om saker fra Steinkjer.

– Jeg er ordfører i Steinkjer kommune og får ofte spørsmål om hva som vil skje med de sakene jeg jobber med nå, om jeg kommer inn på Stortinget, sier han, og leggger til at han håpet på at valgkampen skuille dreie seg om hva man faktisk ville gjøre fremover.

Gram trekker frem at han er den som har sittet lengst på fylkestinget i Nord-Trøndelag, og har jobbet mye med saker for hele fylket.

– Jeg har også vært statssekretær i Finansdepartementet, der jeg har jobbet for flere saker rundt i Nord-Trøndelag, deriblant veiomleggingen på Stiklestad.

Av andre saker nevner han å ha fått NM i revy på Høylandet inn på statsbudsjettet og arbeid med Falstadsenteret.

– Jeg har også jobbet med Steinkjer-saker, som å få nasjonale oppgaver som for eksempel skattekontoret hit, sier han.

Gram har sittet i styret i Steinvikholm Musikkteater og er nå styremedlem i Helse Nord-Trøndelag.

– Som jeg tidligere har sagt i et intervju med Trønder-Avisa, blir en plass på Stortinget en unik mulighet til å jobbe med saker fra hele Nord-Trøndelag, slår han fast avslutningsvis.