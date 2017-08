Trønder-Avisa kan bli noe forsinket på grunn av rekordstort opplag

– Vi gir ut et rekordstort opplag både på Namdalsavisa og Trønder-Avisa, sier Arve Løberg, direktør og konsernsjef i Trønder-Avisa.

– Det skyldes at vi har påtatt oss et oppdrag for Hunt4. Det følger med et annonsebilag i avisa som skal distribueres til 60.000 husstander.

Det store opplaget gjør at trykkingen på Orkanger tar lenger tid, noe som igjen fører til at avisene sendes nordover senere enn vanlig.

– Selve distribusjonen vil også ta lenger tid. Budene får større ruter, og bærer med seg mye papir. Hvis alt går etter planen skal det ikke bli store forsinkelser, men på enkelte steder kan avisa komme litt senere enn det som er normalt, avslutter Løberg.