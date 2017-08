39 personer drept i sommertrafikken

Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen etter de tre sommermånedene. Dette er 11 færre enn i de tre sommermånedene i fjor.

- Vi er glade for den positive utviklingen. Vi kan være på vei mot det laveste antall omkomne i på norske veier på 70 år. Veiene er blitt bedre, bilene sikrere og førerne kjører bedre, sier Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Flest i Hordaland

Hordaland har vært hardest rammet så langt i år med åtte drepte, mens Akershus, Rogaland og Oppland alle har sju omkomne.

Finnmark og Aust-Agder er de eneste fylkene som ikke har hatt en eneste dødsulykke hittil i år.

I Nord-Trøndelag mistet en person livet i en trafikkulykke denne sommeren. Det skjedde på E6 ved Røra i juli.

Færre så langt i år

I løpet av de åtte første måneder i 2017 har 76 omkommet i trafikken, noe som er 21 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

To av ulykkene skjedde på nordtrønderske veier.

I hele 2016 omkom 135 i trafikken i Norge.

Ulykkene er spredt – og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Møteulykker og utforkjøringer dominerer statistikken over dødsulykkene.

Voksne menn dominerer statistikken. Av de 76 kom har omkommet så langt i år, er 55 menn og 21 kvinner. 40 av de omkomne var over 50 år.

Alle må gjøre sitt

I 2017 var Norge for andre år på rad et av Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken per innbygger og lavest ulykkesrisiko.

- Vi har satt oss høye mål. Skal vi nå disse kan vi ikke hvile på laurbærene. Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis, sier Ranes.

Hun sier at vegvesenet skal gjøre sitt, med tryggere veier og tydelig informasjon, men at alle må gjøre sitt.

- Om alle hadde hold fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og vært rusfri hadde svært mange av trafikkulykkene vært unngått. Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken, avslutter hun.