Nå blir det sommer i september - igjen!

I september de siste fem årene – fra 2012 til 2016 – har det vært en merkbart høyere middeltemperatur i Nord-Trøndelag enn årene tilbake til 2000, med unntak av 2006. En annen trend som Norsk Klimaservicesenter kan fremlegge, er at det også har vært stabilt mindre nedbør i september i fylket de samme fem årene.

– Ja, det har vært en trend de siste årene med en tørrere og varmere september. Det kan ha sammenheng med at det vi bruker som normalperiode nå er fra 1960 til 1990, og at det var en litt kald periode. Men trenden til en tørrere og varmere september er tydelig, sier klimavakt Lillian Kavle ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Verdier skal høstes

Mens seks stipendiater, andreårselever, ved Skogn folkehøgskole boltrer seg i Trondheimsfjorden i pur glede over at den trønderske september-sommeren melder sin ankomst, kjører kårkall Anton Skei skurtreskeren sin for fullt på gården Hottran, tre kilometer lenger sør.

Skjærebordet glir lett gjennom den tette og modne Brage-åkeren, i den sørvendte hallingen like sør for Fiborgtangen i Skogn.

I likhet med mange kornbønder i regionen, er det store verdier på gule strå som nå skal berges i hus.

– Her er vi i starten av skuronna, som handler om 300 dekar med korn. Denne første åkeren vi skjærer er sørvendt, tidlig, og lett å treske. Vanninnholdet i kornet rett fra åkeren ligger på 16 prosent, sier Skei.

– 24-timers drift

Siloleder Vegar Røstad ved FK Rindsem Mølle i Verdal er i full gang med å forberede anlegget for stor mottaksaktivitet i ukene som kommer.

– Vi ser at det meldes godt skuronnvær i de kommende ukene, og har derfor bemannet opp og gjort oss klare til å kjøre mottakene på Rindsem og i Verdal sentrum døgnet rundt, smiler Røstad.

Ifølge Røstad ser årets kornavling ut til å bli litt under et normalår. I et normalår tar de to kornmottakene i Verdal imot 27.000 tonn korn.

I fjor endte mottaket ved de to siloanleggene på ti prosent over normalen, 18.400 tonn til Verdal kornsilo og 13.500 tonn til Rindsem.

I år regner Røstad med at totalen ender lavere enn i et normalår, et sted mellom 25.000 og 27.000 tonn.

Flott badevær

Seks stipendiater ved Skogn folkehøgskole (Skofo) kaster seg i Trondheimsfjorden uten det minste problem. Å bade på en varm høstdag er småtteri av utfordring i forhold til å bade i Holsandbukta i Skogn midtvinters i 20 minusgrader.

Statsmeteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt kan love både kornbergere og badende folkehøgskolelever solrike og varme dager de kommende to ukene.

– Det ser ut som det vil bli varmt vær i Trøndelag en periode fra lørdag. Enkelte steder kan glimte til å få temperaturer litt over 20 grader, sier statsmeteorolog Gunnar Livik.

– Herlig, roper Daniel Hammer (22) fra Lofoten og kaster seg i lufta og lander med en stort plask foran medelevene.

– Forfriskende og godt. Det er faktisk ikke så veldig mye varmere i fjorden nå enn midtvinters, sier Hammer som går sitt andre år ved skolen, dette året som stipendiat.