Skuffet over vogntogsjåførers oppførsel på rasteplass

STEINKJER: – Jeg blir oppgitt og skuffet. Slik oppførsel vitner om lite respekt for et sted vi ønsker skal være en innbydende rasteplass for alle vegfarende, sier byggeleder Jan Morten Boneng i Statens vegvesen.

Bakgrunnen for kommentaren er at rasteplassen Braset ved E6 tre mil nord for Steinkjer bærer tydelig preg av å være mye brukt som hvileplass for tunge kjøretøy. Mange sjåfører virker også å ha en respektløs holdning til hvordan området brukes. Resultatet er gjørme og dype hjulspor i plena.

Populært stoppested

For Svein Nilsen (60) fra Mosjøen har rasteplassen i Kvam alltid vært et populært stoppested. Derfor ble han både skuffet og fortvilt over det han så på årets bobiltur.

– Det var dype hjulspor på plena og en del av asfaltdekket hadde begynt å bli pulverisert. Jeg så utviklingen allerede i fjor, men nå var det skikkelig ille, sier Nilsen.

Han stanset på rasteplassen tidlig på morgenen og da sto det tre utenlandske vogntog på stedet. To av dem av eldre modell og med kjøleaggregat som var alt annet enn stillegående.

– Hverken denne eller mange andre rasteplasser egner seg for hvileplasser for vogntogsjåfører. Skal det fortsette slik må rasteplassene bygges om, sier Nilsen.

Vil gjøre en vurdering

Hva Statens vegvesen vil gjøre for å unngå at rasteplassen på Braset skal fremstå slik den har gjort i sommer er det foreløpig ikke tatt noen avgjørelse på.

– Jeg antar at vi kommer til å sette opp begrensninger som gjør at det ikke blir mulig å kjøre på plenen, sier Boneng.

At vogntogsjåfører, og spesielt utenlandske, benytter rasteplasser til pålagt døgn- og helgehvile har blitt stadig mer utbredt.

Trønder-Avisa har tidligere omtalt den flotte rasteplassen i Frøsetsvingen, en liten mil sør for Steinkjer. En meget innbydende rasteplass med tilgang på trådløst nett. Rasteplassen er jevnlig fullparkert av utenlandske vogntog, hvor flere tar helgehvilen og dermed okkuperer plassen i flere dager. Dette betyr i praksis at andre vegfarende ikke får benyttet rasteplassene, eller velger å styre unna.

Dette er kjent problematikk også i Vegdirektoratet, som gjør hva de kan for å få bukt med problemet.

– Jeg har stor forståelse for at dette oppfattes som et problem for mange og vi jobber med å få bukt med problemet, sier sjefingeniør Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet.

Stor mangel på døgnhvileplasser

Han viser imidlertid til at det fortsatt er en stor mangel på døgnhvileplasser for tungtransporten langs norske veger, og at en derfor må forvente å leve med problemet enda i noen år. I dag finnes det 39 slike plasser langs de norske hovedvegene og målet er 80 innen 2023. 25 prosent av disse skal ha tilgang på strøm slik at bilene slipper å ha støyende aggregat gående.

– Så alle vegfarende må slå seg til ro med at rasteplasser er fullparkert av vogntog som tar ut døgn- og helgehvile?

– Dette er noe vi skal se nærmere på. Vi har en mulighet til å foreta skilting med parkeringsbegrensning til to timer. Men det betyr igjen at politiet bør ha kapasitet til å håndheve påbudet, sier Nilsen.