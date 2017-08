Terrorsiktet verdaling risikerer 10 år i fengsel

33-åringen fra Verdal dro til Syria i 29. november 2014 for å kjempe for terrororganisasjonen «Den islamske stat» (IS). Han sitter nå varetektsfengslet i Trondheim.

Han dro til den krigsherjede landet kun måneder etter et vennepar, som også er fra Innherred. Det er kun 33-åringen som har returnert til Norge. Kvinnen (30) kan fortsatt være i Syria, mens den andre mannen, hennes ektemann, ble drept i 2015.

Tiltalt under «terrorparagrafen»

Nå er verdalingen terror-tiltalt. I tiltalen, som statsadvokaten har tatt ut og som ble offentligjort torsdag, står det at mannen er tiltalt under straffelovens § 147 a og d, den såkalte «terrorparagrafen».

Rettsaken starter i Oslo tingrett 2. oktober og er berammet til å gå fram til 20. oktober.

Han er tiltalt for å ha deltatt og rekruttert medlemmer, eller økonomisk støttet, en terrororganisasjon, og for å ha forsett om å fullbyrde et lovbrudd som har som hensikt å «fortstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet» eller «å skape alvorlig frykt i en befolkning».

Dette har en strafferamme på inntil ti år i fengsel.

Kan finnes opptak fra Syria

I tiltalen står det at påtalemyndigheten vil inndra en laseravstandsmåler, et kompass og et Go Pro-kamera fra den tiltalte. Statsadvokaten forteller til Trønder-Avisa at disse gjenstandene befinner seg i Tyrkia.

– Det er gjenstander som vi har begjært utlevert til Norge, forklarer statsadvokat Kim Sunde.

Han sier at det foreløpig er innkalt tolv vitner i saken.

– Vi har ingen vitner fra Syria, men det vil bli ført en rekke skriftlige bevis i saken.

Deltok i militære operasjoner

I tiltalen står det at verdalingen reiste nedover til Syria hvor han inngikk avtale med en eller flere personer tilknyttet terrororganisasjonen om å begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten.

Det står videre at han har deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner.

Erkjenner ikke straffeskyld

33-åringen dro fra Syria 30. april 2016. Da han kom over grensen til Tyrkia, ble han anholdt av tyrkisk politi.

Han ble senere utlevert til Norge, og har hele tiden nektet straffeskyld for terrorsiktelsen.

– Han erkjenner fortsatt ingen straffeskyld, sier hans forsvarer, Siri Langseth.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

FAKTA Dette er 33-åringen fra Verdal tiltalt for: Straffeloven (1902) § 147a fjerde ledd jf første ledd, jf § 12 første ledd nr. 3 bokstav a): for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik straffbar handling som nevnt i straffeloven (1902) § 148 (å volde sprengning hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes), eller § 231 jf. § 232 (grov legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter), eller § 233 (drap), med hensikt om å skape alvorlig frykt i en befolkning og eller urettmessig å tvinge offentlige myndigheter til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet.

Straffeloven (1902) § 147d, jf. straffeloven (1902) § 12 første ledd nr. 3 bokstav a): for å ha dannet, deltatt i, rekruttert medlemmer eller ytet økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler ...

Straffeloven (2005) § 136 a, jf. straffeloven (2005) § 5: for å ha dannet, deltatt i, rekruttert medlemmer eller ytet økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, da organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler ...

Langseth har ikke snakket med sin klient etter at terrortiltalen kom onsdag, men sier at den ikke inneholder noen overraskelser.

– Den er lik den siste versjonen av siktelsen, og jeg ser ikke noe nytt her, sier Langseth.

Mottok 2.500 meldinger fra Syria

Et av de mest sentrale vitnene i etterforskningen har vært en annen verdaling. En kamerat av IS-avhopperen, som har mottatt over 2.500 meldinger fra 33-åringen – sendt fra Syria.

I en kjennelse fra Oslo tingrett fra tidligere i februar, går det fram at PST har sikret seg chatloggen mellom innherredsmannen og 33-åringen.

– Kameraten min ønsket jeg skulle snakke med PST – mest for å sjekke ut hvilken straff han risikerte ved retur til Norge. Det var den viktigste grunnen. Men jeg ville heller ikke bli beskyldt for å skjule noe, har kompisen sagt til Trønder-Avisa i intervjuet tidligere i år.

33-åringen har via chatloggen med Innherredsmannen på Facebook Messenger kommet med detaljrike skildringer om hva han har opplevd i Syria.

Om bombeangrep, om beskytninger som han har overlevd – og om husransakelser i folketomme bygninger som Assad-regimets styrker hadde etterlatt.

– Slik jeg oppfatter det så har han ikke kjempet på fronten, men deltatt i hjelpelinjen bak. Han har blant annet vist meg bilder av at han deltok i arbeid med å ta seg av foreldreløse barn, sa kameraten tidligere i år.