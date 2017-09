Kundene strømmer til for å opprette ASK

Fra fredag og ut året er det mulig å flytte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å betale skatt av gevinst, over på en aksjesparekonto. Selv om skatteamnestiet varer året ut, ser det ut til at svært mange aksjesparere kaster seg over muligheten umiddelbart.

– Da DNB åpnet slusene i dag var kundene raskt på. 90 prosent av salget vårt er digitalt, så vi kan følge med på skjermene. Vi ligger nå på over 300 kontoer opprettet i timen. Klokka 7 passerte vi 9.000, og vi er godt over 10.000 nyopprettede aksjesparekontoer nå, sier kommunikasjonsdirektør Even Westerweld til NTB klokka 10.

Folk har ventet

– Det er ikke overraskende, for vi visste at dette er noe folk har ventet på. Men at så mange oppretter konto allerede første dagen, viser at de har vært mer enn klare for dette, sier Westerweld.

Fredag formiddag ligger saken «Hva er aksjesparekonto?» øverst på lista «Mest lest akkurat nå» på DN.no.

Også Nordea melder om stor pågang fredag. Da banken fikk rekordmange forespørsler om det nye sparealternativet på sommeren, rigget de seg til med eget team på 15 personer for å kunne ta unna alt. Fredag har antall henvendelser til kundesenteret om ASK doblet seg sammenlignet med dagene før, sannsynligvis på grunn av all medieoppmerksomheten.

Opphausset

En hovedhensikt med den nye spareformen er å gi kundene mulighet til å komme seg ut av dårlige fond med høye kostnader til fondsforvalter. Denne muligheten mener Forbrukerrådet at bankene underkommuniserer.

– Bankene opplyser for så vidt om at kundene kan flytte eksisterende aksjefond inn i ordningen uten å utløse skatt. Men rådet stopper der. De utelater å gjøre kundene oppmerksom på at denne overgangsregelen er ekstra viktig for kundene som i dag er skattemessig innelåst i et fond de ønsker å bytte ut, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør finans i Forbrukerrådet.

Han mener bankene er påfallende utydelige i sin omtale av muligheten kundene nå har til å kvitte seg med dårlige og dyre fond.

– Bankene ønsker tydeligvis ikke å oppmuntre kundene til å selge sine dårlige fond, i frykt for at kunden da kjøper et konkurrerende fond, sier han.

Ifølge Forbrukerrådet er det av storbankene bare KLP som har vært tydelig på hvilke muligheter overgangsordningen gir.

Må skatte til slutt

Forbrukerrådet reagerer for øvrig på bankene og medienes omtale som kan inntrykk av at folk slipper å betale skatt av gevinst på aksjer. Jensen presiserer at det bare er snakk om en utsettelse.

– Enkelte aktører skaper et inntrykk av at dette er et gigantisk skattefradrag. Men det er himmelropende forskjell på å slippe å betale en regning og det å utsette en regning, sier han.