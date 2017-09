Så er Hunt4 i gang

Nå står den fjerde store folkehelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt4) framfor et 18 måneder langt prosjekt, som det ikke finnes maken til i verden.

Åpningsshow

– Vi inviterer 110.000 nordtrøndere til å delta, og vi beveger oss fra sør til nord på feltstasjoner i samtlige 23 kommuner i løpet av prosjektperioden. Stor deltakelse er avgjørende for god forskning på innsamlet data. Vi planlegger for 60 prosent oppmøte, sier deltaker- og mobiliseringskoordinator for Hunt4, Vigdis Hjulstad Belbo.

I Kimen var det fra klokken 12 fredag gratis åpningsunderholdning med en rekke artister og innslag

Det er mye nytt i HUNT4- i forhold til de tre første Hunt-undersøkelsene, forteller Belbo.

– Mye av det nye reflekterer endring i helsa, livsstil og levesett som har skjedd på 30-40 år siden HUNT1 ble gjennomført.

Anerkjent

– Det er fantastisk å være i gang. Jeg er imponert over det store oppmøtet til den offisielle åpningen av Hunt4, sier daglig leder ved Hunt forskningssenter Steinar Krokstad til Trønde-Avisa.

Nå håper han at dette smitter over i stor deltakelse i folkehelseundersøkelsen når folk nå begynner å få innkalling i posten.

– I internasjonalt forskningsmiljø i USA kalles Hunt selve diamanten blant verdens folkehelseundersøkelser. Vi håper derfor på minst 60 prosent oppmøte, slik at kvaliteten opprettholdes, fortsetter han,