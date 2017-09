Sirkus Solberg på valgkamptur

Auditoriet på biblioteket i Stjørdal var godt besøkt lørdag formiddag.

Da var nemlig Statsminister Erna Solberg og Venstre-leder Trine Skei Grande på besøk, offisielt for å promotere leselyst, men trolig minst like mye for å drive valgkamp for fortsatt borgerlig flertall på Stortinget.

Lov å mase

Solberg, og eks-lærer Grande vil gjerne at barn leses mest mulig til.

Etter de leste for barna fra boken "Herr Hansen får besøk", hadde de en oppfordring til de voksne som møtte opp.

– Vi ønsker å sørge for at det blir flere lesestunder, hvor hele frivilligheten blir med, sa Solberg.

Så henvendte de seg litt mer til barna igjen.

– Det er lov å mase på alle mammaer og pappaer og ikke minst vi tanter, sa Grande til barna.

– Da jeg var liten, da det bare var 30 min barnetv, leste min far nesten hver kveld, sa Solberg.

Både Grande og Solberg er særlig opptatt av lesing. Begge har nemlig dysleksi.

Blid Solberg

Etter seansen på biblioteket dro Solberg og Grande til torget i Stjørdal, med et realt valgkampsirkus på slep. Scenen da Solberg kom fram til torget minnet faktisk mye om da forrige statsminister Jens Stoltenberg besøkte samme sted i valgkampen for fire år siden.

– Det er veldig hyggelig å være her. Dere har ufortjent mye sol, sa en Solberg i godt humør på torget.

PS: Mandag kan du lese et stort intervju med Erna Solberg, på nett og papir .