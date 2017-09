Ap, SV og Sp ber om svar om Sandbergs eposter

Fiskeribladet skriver denne helgen at kommunikasjonssjef Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) hevder at Sandberg (Frp) ga ham en privat epostadresse etter et møte i Nærings- og fiskeridepartementet i fjor.

Opplysningen kommer i kjølvannet av en avsløring i Dagbladet i sommer om at Reppe forsøkte å sende flere lobby-eposter til fiskeriministerens private epost. På grunn av en skrivefeil havnet epostene i stedet hos en svenske ved navn Per Sandberg, og han gikk videre til avisen med materialet.

Private eposter havner i utgangspunktet utenfor journalsystemene til regjeringen og blir dermed ikke tilgjengelig for innsyn.

Sandberg benekter

Frode Reppe risikerer å miste jobben i NSL som følge av saken. Tidligere har han sagt at han ikke fikk epostadressen fra Sandberg, men har nå altså endret forklaring.

– Reppe har i denne saken beskyttet Sandberg, sier Reppes advokat Geir Hegle.

Per Sandberg benekter at han har gitt den private epostadressen til Reppe.

– Jeg har ingen ting å skjule i denne saken. Det er ingen hemmelig bakkanal inn til verken meg eller andre i min politiske stab. Eposter skal journalføres uavhengig av hvilken epostkonto de sendes til. Når det gjelder den omdiskuterte eposten fra Reppe har jeg aldri mottatt denne. Den ble sendt til en konto jeg ikke disponerer, skriver Sandberg i en epost til NTB.

Ber om svar

Fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ingrid Heggø krever en forklaring fra regjeringen på hva som har skjedd.

– Her må statsminister Erna Solberg ordne opp. Vi kan ikke ha en minister som gjør slikt. Dette er et angrep på hvordan det norske samfunn er bygget opp rundt offentlighet, sier hun til Fiskeribladet.

Hun får støtte av Torgeir Knag Fylkesnes i SV, som har sendt brev til Stortinget om saken.

– Dette er en bombe, nå må alle kortene på bordet, sier han.

Geir Pollestad (Sp) mener saken bør vurderes av kontrollkomiteen.

– Da saken kom fram i sommer, forklarte jo Sandberg at han ikke visste om denne kanalen. Dersom det nå viser seg at det var han som initierte hele saken, så stiller jo det hele i et helt annet lys. Da begynner denne saken virkelig å lukte, sier Pollestad.