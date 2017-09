Har fått nok av «Frp-retorikken»: – Jeg blir provosert og forbannet!

Levangermannen Gaute Børstad Skjervø (Ap) var selv på Utøya 22. juli 2011. Etter at justisminister Per-Willy Amundsen kom med følgende sitat i VG lørdag, har han fått nok av det han mener er en uakseptabel retorikk fra Frp:

«Det er rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansatte flere i politiet. De skjønte vel poenget etter 22. juli»

Sitatet kom i forbindelse med en sak i VG hvor Hadia Tajik (Ap) lovte flere politistillinger ute i distriktene, dersom de kommer i regjering.

– Er som et eneste stort hull Som 16-åring så Gaute Børstad Skjervø at kamerater ble skutt på Utøya. Han var leder i Nord-Trøndelag AUF, og måtte være sterk. I dag, fem år senere, er de første ukene etter terrorangrepet nærmest borte fra minnet hans.

– Han bruker mine venners død til politikk, sier Børstad Skjervø og fortsetter:

– Han påstår at det måtte et terrorangrep til, og at 69 av mine venner måtte dø, for at Arbeiderpartiet skal få en forståelse for at vi må ha et sterkt politi. Dette er en retorikk som er helt ny fra regjeringshold i Norge – og den er forkastelig. Jeg blir provosert og forbannet!

– Beklagelsen holder ikke

Amundsen (Frp) fikk ifølge VG skriftlig sitatsjekk etter intervjuet og godkjente sitatet. I ettertid har han gått ut på sin egen Facebook-side og beklaget:

«I denne saken har jeg vært upresis, og det beklager jeg. Til VG sa jeg at Arbeiderpartiet skjønte poenget med flere ansatte i politiet etter 22. juli. Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen. Det er leit dersom sitatet ble oppfattet som støtende. Det var ikke intensjonen» skriver Amundsen.

Denne beklagelsen holder ikke, mener Børstad Skjervø.

– Beklagelsen holder ikke vann. Han godkjente sitat skriftlig, og han beklager ikke det han sa, men hvordan det ble oppfattet.

Krever reaksjoner

Statsminister Erna Solberg (H) har til VG sagt at det er bra at Amundsen beklaget sitatet, men ønsker ikke å utdype dette sier hun til VG. Hun har ikke selv snakket med justisministeren om saken.

Det er ikke nok, sier Børstad Skjervø, som for øvrig er fjerdekandidat for stortingsplass fra Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag.

– Dette er bare ett sitat i en lang rekke av lignende uttalelser fra Frp. Det er satt en ny standard for hva som er lov å si, og dette fører til at vi får et kaldere samfunn. Nå er det på tide at det skjer ett oppgjør i regjeringen, slik at man sørger for at politikerne, selv i valgkamp, oppfører seg anstendig.

Han etterlyser blant annet reaksjoner fra Høyres stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Elin Agdestein:

– Det som har blitt sagt gjør meg provosert og forbanna, og jeg vil ha svar på hvorfor det tidligere anstendige høyre ikke sier at nok er nok, sier Børstad Skjervø.

– Riktig å beklage

Elin Agdestein sier til Trønder-Avisa at hun er enig med statsministeren. Utover dette sier hun ikke noe mer med tanke på justisministerens sitat.

– Justisministeren har beklaget uttalelsen. Jeg er enig med Erna i at det var riktig av han å beklage.

Hverken Fremskrittspartiet eller justisministeren ønsker å komme med en uttalelse i saken, men henviser til Amundsens beklagelse på Facebook.