Flyviking starter tre nye direkteruter fra Værnes

«Dette er en stor dag for Flyviking», slår selskapet fast på sin egen nettside.

Med Flyvikings nye satsing på Værnes fra og med mandag 4. september har reisende tre destinasjoner som kan nås med Flyviking fra Trondheim – Bodø, Stokmarknes og Tromsø.

Sørligste destinasjon

Eier Ola Giæver i Flyviking uttalte i Trønder-Avisa i februar i år at han ville sjekke passasjergrunnlaget på lufthavnene i Namsos og Rørvik i Nord-Trøndelag. Foreløpig har selskapet ikke satt opp disse destinasjonene på sitt rutekart.

Fra i dag er Trondheim selskapets sørligste destinasjon. De andre lufthavnene Flyviking flyr på er Alta, Bodø, Hammerfest, Evenes, Tromsø og Vesterålen.

Utfordrer Widerøe

Det er Ola Giæver som er mannen bak Flyviking, og han er også styreleder i selskapet. I februar var han travelt opptatt med å ansette flygere og mannskap i selskapet, som skal operere selskapets Dash 8-103-maskiner fra april i år.

Flyviking tar mål av seg til å utfordre Nordens største regionale flyselskap – Widerøe – på en del av kortbaneflyrutene i Norge, og startet flyging 27. mars i år.

Namsos og Rørvik?

Ifølge Giæver er forretningsideen å fly på kortbaneflyplasser der konkurranse er det han kaller ikke-eksisterende. Det betyr på de lufthavnene og de rutene der Widerøe i dag er enerådende.

Blant dem er Rørvik og Namsos i Nord-Trøndelag og Røros i Sør-Trøndelag.

– Ingen ting er bestemt ennå om hvilke ruter vi vil satse på, men det kan godt hende Namsos og Rørvik vil være blant de flyplassene vi vil teste ut, sa Gjæver som også i samme intervju sa at selskapet ikke kom til å fly på Værnes.

Kundene avgjør

Giæver la ikke skjul på at det ene og alene er trafikkgrunnlaget, om det er tilstrekkelig med passasjerer som vil fly med Flyviking, som avgjør om selskapet vil fly på en lufthavn.

– Det som må stemme er om det er kunder nok til å kjøpe billetter som gir oss et økonomisk grunnlag å drive på. Vi vil prøve det ut. Så får vi se hvilke svar vi får, sa Giæver.

Fløy for Widerøe

Giæver fløy for Widerøe i 32 år, fram til 2014. Han har selv satset 40 millioner kroner i selskapet FlyViking AS. FlyViking fikk utstedt lisens for å starte drift av kommersiell luftfart tirsdag 14. februar 2017.

Flyviking eies av Viking Air Norway AS, som igjen er eiet av et antall aksjonærer med Ola OK Giæver jr, grunnlegger og styrets leder, som største aksjonær.

Selskapets operasjonelle hovedbase er i Tromsø, mens hovedkontoret er lokalisert til Lyngseidet, 70 km sørøst for Tromsø.