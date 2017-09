Listhaug til Steinkjer: Skal lære asylsøkere likestilling

Torsdag besøker innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) Nord-Trøndelag, for å gi sin politiske rådgiver Espen Teigen et siste boost før valget.

Teigen er nemlig listetopp i Nord-Trøndelag.

Listhaug skal blant annet besøke voksenopplæringen i Steinkjer, hvor hun skal prøve seg som lærer.

– Jeg er gammel lærer, og syns det hadde vært litt artig å prøve det opplegget som er lagd for verdier. Jeg mener det er kjempeviktig at vi lærer bort våre verdier til dem som kommer. Det er ikke lett å forstå et helt annet samfunn når du kommer fra andre steder i verden. Da har jeg lyst til å prøve litt gamle kunster.

God integrering

Statsråden ser ingenting kontroversielt med seansen.

– Nei, hvorfor i all verden skal det være det? Jeg er opptatt av å sikre god integrering. Å holde en slik time skal jeg greie veldig godt. Så er det lurt at folk hører på hva jeg sier, ikke hva andre påstår at jeg sier. Da tror jeg polariseringen ville vært mye mindre.

Nytt fag

Rektor Eva Løe ved Steinkjer voksenopplæring forteller at Listhaug skal undervise i faget «norsk kultur og norske verdie».

– Det er et nytt fag startet i år, for alle som har søkt asyl etter 1. januar 2017. Hun skal ha temaet likestilling, sier Løe.

15 asylsøkere som har kommet til Norge i løpet av den siste måneden skal delta i undervisningstimen, som skal vare omtrent en halvtime.

Ikke stunt

Listhaugs rådgiver Espen Teigen avviser overfør Trønder-Avisa at besøket er et valgkampstunt etter samme modell som Listhaugs Rinkeby-besøk i forrige uke.

– Vi er opptatt av å se hvor godt det går med integrering, både i Steinkjer og Stjørdal. Dette er noe hun gjort både før valgkampen og ellers, men på grunn av fødselspermisjon har hun ikke fått reist så mye som hun skulle gjort, sier Teigen til Trønder-Avisa.

– Er dette hennes gave til deg i valgkampen?

– Sylvi har vært veldig mye rundt omkring, i mange fylker. Vi ser det er en skikkelig thriller i Nord-Trøndelag, og da ville hun legge inn et støt der. Det setter jeg veldig stor pris på, og jeg håper det blir en bra dag, sier Teigen.

Skaper støy

– Å sette henne inn i en slik scene i Steinkjer, er ikke det bare å skape mer konflikter?

– Vi kan jo ikke gjemme henne bort resten av valgkampen fordi hun skaper litt støy. Da får heller dem som kaster påstander og usannheter mot henne heller gå i seg selv og roe seg ned.

– Du er kjapp til å spille offer-kortet?

– Det har ingenting med offer å gjøre. Da Trond Giske møtte Sylvi til debatt var det mange usannheter og løgner. Desperasjonen har nådd Arbeiderpartiet for lenge siden.