Norske Skog tjener mindre penger

Det gjeldstyngede konsernet bekrefter nå at de får et midlertidig likviditetslån på 149 millioner kroner fra de som har lånt ut 290 millioner euro til Norske Skog. Det er et lån som forfaller i 2019, men som Norske Skog ikke har mulighet til å innfri.

– Vi er fornøyd med at långiverne er villige til å støtte driften vår med 16 millioner euro i likviditetslån. Sammen med inntektene fra fabrikkene vil det sikre drifta vår mens vi forhandler fram en ny gjeldsløsning. Vi vil nå konsentrere oss om å få til en langsiktig bærekraftig gjeldsløsning for konsernet, sier konsernsjef Lars P.S. Sperre i Norske Skog i en pressemelding.

Lavere driftsresultat

Samtidig melder konsernet at de nedjusterer progonosen på driftsoverskudd i år til 700 millioner kroner. Årsaken er negative valutasvingninger, høyere energikostnader og lavere pris på papir i det asiatiske markedet der Norske Skog nå selger mer papir.

Valutaendringene alene utgjør så mye som 50 millioner kroner i lavere driftsresultat.

Da konsernet la fram sin halvårsrapport 23. august ble driftsresultatet for 2017 anslått til å bli 800 millioner kroner. Det var også en nedjustering fra tidligere anslag og konsernet brukte samme begrunnelse som de gjør nå for å nedjustere driftsresultatet.

I midten av juli skrev konsernet at de antok at brutto driftsresultat ville bli 947 millioner kroner for hele 2017.

Må tjene penger

Det er viktig for Norske Skog å ha et høyt driftsresultat fordi det er det som sikrer fortsatt drift i konsernet. Alle er enige om at det er mulig å drive fabrikkene videre hvis man får redusert gjelda. I dag er det ikke mulig får Norske Skog å utvikle fabrikkene fordi de bruker alt overskudd til å betale ned gjeld. Norske Skog har allerede misligholdt et låneforhold og er tydelige på at de ikke klarer å betale tilbake de 6,6 milliardene de har i lån.