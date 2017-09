Saemien Sijte overtar Bølabua

Bølabua har eksistert i over 25 år, men nå får de nye drivere. Bua, og helleristiningene, har over 20.000 besøkende i året og er dermed en veletablert turistattraksjon i Steinkjer kommune.

– Vårt ønske har vært å få en ny eier som vil videreføre Bølabua og det arbeidet vi har lagt ned i Bølabua på en god måte. Det føler vi at vi får når Saemien Sijte tar over driften, sier Odd Bratberg, styreleder for Bølabua i en pressemelding mandag.

– En unik mulighet

Han tror at de nye driverne, Saemien Sijte, vil ivareta og utvikle Bølabua i tråd med deres ønsker og opprinnelige intensjoner.

– Dette er en unik mulighet som vi ikke kan la gå fra oss, sier direktør Birgitta Fossum ved Saemien Sijte i samme pressemelding.

Nå håper Odd at noen vil overta driften i Stod Etter 25 år i styret til Bølabua slutter Odd Bratberg etter sommeren. Nå skal han hobbysnekre på hytta og reise på ferie.

– Bølareinen er en viktig del av vår felles kulturarv i Trøndelag, og er en viktig del av både den samiske og trønderske identiteten, understreker Fossum videre.

Spennende attraksjon

Også Terje Sørvik (AP), fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag fylkeskommune, sier i pressemeldingen at han er positiv til overdragelsen.

– Vi må forsøke å ta ut et uforløst potensiale for næringsutvikling i forbindelse med våre kulturminner. Bølareinen er ett eksempel på et slikt kulturminne som er en attraksjon som i seg selv er spennende for mange å oppsøke. Vi har en historie å fortelle, og Saemien Sijte med sitt fagmiljø er utmerket til å formidle dette, sier Sørvik.