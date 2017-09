Vil ha bevæpnet politi på Værnes

Bakteppet er at hovedverneombud i Øst Politidistrikt Audun Martinsen i helga gikk ut og fortalte at politiet ikke vil være i stand til å effektivt bekjempe en terrortrussel på landets hovedflyplass.

Lange avstander

Politiet som arbeider på Gardermoen, bærer i likhet med resten av landets politi ikke våpen. De ligger nedlåst i bilene som er parkert utenfor terminalbygningen.

Martinsen pekte på store avstander, og ifølge politifolk på gardermoen, har det blitt verre etter utbyggingen.

Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, ba i mai Politidirektoratet om å løfte problemstillingen om punktvæpning, som vil si bevæpning på et avgrenset område på flyplassen. Han mener at fremskutt lagring av våpen i politibilene ikke egner seg på flyplassen, på grunn av for lange avstander.

Bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet, også på Gardermoen, men justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener situasjonen er uholdbar.

Mandag ble det kjent at statsminister Erna Solberg vil revurdere bevæpning på Gardermoen

– Det er kanskje naturlig at politiet i noen sammenhenger og på noen steder har permanent bevæpning, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Heller ikke Krf og Venstre er avvisende til forslaget.

Også Værnes

Stortingsrepresentantene for Høyre i Trøndelag, Elin Agdestein og Guro Angell Gimse, ønsker en slik løsning, også på Værnes.

–Høyre vil at politiet skal få bære våpen permanent på knutepunkt som for eksempel Gardermoen og Værnes. Det er positivt Frp, Krf og Venstre varsler at de kan være enige i dette. Dette vil bety mye for sikkerhetsnivået på Værnes. Skal politiet være i stand til å reagere raskt, må de ha våpenet på seg. Sett ut fra dagens trusselbilde mener vi dette er helt nødvendig, sier stortingskandidat Gimse, som selv har politibakgrunn i en pressemelding.

Begge er klare på at utviklingen i kriminalitetsbildet og faren for terror gjør at det statsministeren nå signaliserer er riktig.

- Folk og knutepunkt må være sikret. Permanent bevæpning av politiet på flyplasser og eventuelt også på andre risikoutsatte steder hvor mange mennesker samles, kommer sannsynligvis nå på plass om vi har en fortsatt borgerlig regjering. Ap er ikke for forslaget, slik at et fortsatt borgerlig flertall er nødvendig for å få dette til.

De peker på Høyres partiprogram der det heter at politiet fortsatt som hovedregel skal være ubevæpnet, men man kan ha permanent bevæpning på steder eller objekter som er særlig terrorutsatte.

- Store transportknutepunkter som Værnes er et slikt sted, avslutter Gimse og Agdestein.