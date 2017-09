– Skolevalget ble krevende på grunn av fraværsgrensen

Statsminister Erna Solberg (H) er stolt over Unge Høyres innsats i et skolevalg hun betegner som krevende på grunn av fraværsgrensen.

Høyre ble nest største parti med en oppslutning på 15,1 prosent i årets skolevalg. Det er imidlertid ned 1,2 prosentpoeng siden skolevalget i 2015, og ned hele 13,1 prosentpoeng fra skolevalget i forkant av forrige stortingsvalg.

– Jeg er stolt over Unge Høyres innsats i dette skolevalget. Vi har en liten nedgang fra 2015, og de fire partiene på borgerlig side er om lag på samme nivå, sier Solberg.

Til sammen fikk de borgerlige samarbeidspartiene 36 prosent av stemmene fra årets skolevalg, marginalt ned fra 36,8 prosent i 2015.

Fallet er imidlertid dramatisk fra skolevalget 2013, da Høyre fikk 28,2 prosent og de borgerlige gjorde et brakvalg med 53,3 prosent til sammen.

–Vi vet at skolevalget ble krevende for Unge Høyre på grunn av fraværsgrensen som er langt mer populær blant foreldrene enn elevene. Vi har merket oss at Arbeiderpartiet i skolevalgene har lovet å reversere fraværsgrensen, sier Solberg.