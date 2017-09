Boligprisene falt 0,4 prosent i august justert for sesongvariasjoner

– 1,2 prosent ser kanskje ikke så verst ut, men for august å være er det en svak utvikling som kommer etter flere svake måneder, sa administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge da han presenterte boligprisutviklingen for august tirsdag formiddag.

August er normalt den nest sterkeste måneden i boligmarkedet etter januar. Ekspertene spådde at årets august ville ende med 0-vekst på landsbasis, men var nokså enige om at de ville falle ytterligere i Oslo.

Fasiten er at den svake utviklingen gjør seg gjeldende i hele landet. Dreyer er usikker på om det skyldes en smitteeffekt fra Oslo-markedet som følge av medieomtalen, eller om det er vanskeligere tilgang på boliglån.

– Vi har nå fall i prisene for fjerde måned på rad, og før det hadde vi to måneder med flat utvikling. Det betyr at vi har lagt bak oss seks måneder med svak eller moderat boligprisutvikling, sa Dreyer.

– Det betyr at vi for 2017 samlet nå venter negativ vekst ved årets utløp, sa han.