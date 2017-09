Nå skal nordtrønderen ha enebolig

Prisveksten fortsetter å flate ut, men fortsatt er det positiv prisutvikling i alle byer unntatt i Steinkjer. Eneboligene Eiendomsmegler1 har omsatt i Levanger og Namsos har gått spesielt høyt over prisantydningen. I gjennomsnitt 9,1 prosent i Levanger og åtte prosent i Namsos.

Steinkjer er den eneste kommunen der prisene går ned i august. Større usikkerhet rundt prisvekst gjør at de som skal bo kort tid på et sted, ikke kjøper bolig.

– Det betyr at de som kjøper bolig for å bo der i få år risikerer å tape på investeringen. Du bør eie boligen i flere år for å få fortjeneste på boligkjøpet, sier privatøkonom Endre Jo Reite.

Årsaken til at leiligheter er mindre populære er at de de ligger 25 prosent høyere i pris per kvadratmeter. Derfor velger spesielt unge familier å kjøpe seg enebolig, gjerne mindre sentralt.