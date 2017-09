Nesten dobling for SAS

Omsetningen var på 12,2 milliarder svenske kroner, en økning fra 11,1 milliarder i samme kvartal i fjor og i tråd med det analytikerne ventet på forhånd.

Nå oppjusterer flyselskapet forventningene til året som helhet, sier konsernsjef Rickard Gustafson til NTB.

– Ja, vi har endret prognosen for hele året, fra et positivt resultat til et bedre resultat enn i fjor, sier han.

Driftsresultatet ble på vel 2 milliarder kroner, opp fra 1,16 milliarder i samme kvartal i fjor.

Omstillingen fortsetter

Gustafson peker på en veldig god sommer med mange passasjerer, rundt 8 millioner, som årsaken til det gode resultatet. Positive valutagevinster har også sin del av æren.

– Vi har også en stabil virksomhet som fungerer veldig bra og som håndterer de mange kundene, sier han.

Han understreker imidlertid at omstillingen i selskapet fortsetter. Selskapet har store lån å betjene, og de neste årene skal det investeres rundt 30 milliarder kroner i 40–50 nye fly.

– Mange av flyene vi har i dag, skal fases ut i løpet av de neste årene, så her trengs det store investeringer, sier han.

Fare for pilotstreik

Til helga starter meklingen for de norske SAS-pilotene om en ny tariffavtale, og det bekymrer konsernsjefen. Han sier selskapet vil gjøre alt for å unngå konflikt.

– Vi er naturligvis bekymret over at vi har havnet i denne situasjonen. Vi ønsker å gi våre dyktige norske piloter en lønnsøkning på linje med andre norske arbeidstakere, sier Gustafson. I Sverige er det inngått en treårig avtale med pilotene, mens det i Danmark foregår forhandlinger parallelt med de norske.

Hvis partene ikke blir enige, kan det bli pilotstreik fra 16. september.

Pilotene reagerer ifølge E24 blant annet på at SAS nå er i ferd med å etablere en ny operasjon i Irland, som skal fly typiske ferieruter fra baser i Malaga og London.