Torsdag kommer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til Steinkjer.

Hun skal da holde en time opplæring for asylsøkere ved Steinkjer voksenopplæring.

Det møter blandede reaksjoner fra de ansatte. Klubbleder Trude Langfjord Hallstrøm i Utdanningsforbundet forteller at de ansatte har diskutert besøket på et klubbmøte.

- Selv syns jeg det er spesielt å bli involvert i valgkampinnspurten til Sylvi Listhaug.

Ikke hverdagskost

Jeg har fått reaksjoner fra enkelte ansatte. Det er forståelig, for dette er ikke akkurat hverdagskost for oss på Steinkjer voksenopplæring, sier Hallstrøm.

- Hadde dere klubbmøte fordi Listhaug kommer?

- Nei, i utgangspunktet ikke, det var et planlagt møte. Så er det lov å diskutere slike ting i klubben. Det ble gjort.

- Hvorfor mener dere det er et problem at statsråden kommer på besøk?

- For meg personlig syns jeg det er spesielt at vi havner midt i valgkampen.

- Du mener hun burde kommet etter valget?

- Ikke nødvendigvis. Jeg ser (Espen) Teigen tidligere har avkreftet i Trønder-Avisa at dette er et valgkampstunt. Men det er litt der det ligger. De sier de kommer for å lære, også oppfattes det som ren valgkamp. Vi har jo fått med oss hva som skjedde i Rinkeby, og ansatte har selvfølgelig snakka sammen om det.

- Ingen støy

Rektor Eva Løe ved Steinkjer Voksenopplæring har i motsetning til klubblederen ikke fått noen tilbakemeldinger fra de ansatte.

- Jeg har ikke blitt kontaktet av noen ansatte, og det er ikke støy på skolen. Ingen blir berørt av dette besøket, bortsett fra meg, assisterende rektor og to språkassistenter, sier Løe.

I forkant av besøket har hun hatt kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om besøket.

- Skolen fikk en henvenlse for kort tid siden fra IMDI om at statsråden ønsker et besøk, fordi vi leverer så gode resultater. Så har vi hatt en dialog med Justisdepartementet underveis, hvor det kom frem at Listhaug har ønsket å undervise i temaet likestilling. Det er helt i orden, sier rektoren.

Rektoren svarte først at det passet bedre å komme i oktober, fordi hun selv er på Sørlandet på seminar.

- Så fikk jeg tilbakemelding om at det måtte skje nå, enten i forrige uke eller nå. Da sa jeg at dette er i orden, sier rektoren.