Har du skjulte verdier i utlandet?

De som har skjulte verdier i utlandet bør skynde seg å søke om frivillig retting dersom de vil unngå straff. Innen 30. september har Skatteetaten fått finansopplysninger fra 50 land, og da kan det være for sent å be om skatteamnesti.

Frivillig retting

Skatteetaten skriver i en pressemelding at man fra i år begynner med automatisk utveksling av finansopplysninger mellom 50 land. Innen 30. september vil Skatteetaten få finansopplysninger om personer som er skattepliktige i Norge.

I praksis betyr det at for enkelte så er 30. september siste frist for å søke om frivillig retting for å unngå tilleggsskatt eller annen straff.

– Ett av vilkårene for frivillig retting er at du har gitt opplysningene til Skatteetaten på eget initiativ. Det kan ikke være som følge av kontrolltiltak som enten er eller vil bli satt i verk, eller at vi har fått opplysningene fra andre. Det er derfor viktig at du melder fra nå dersom du har skjulte verdier, sier fungerende regiondirektør i Skatt Midt-Norge Rune Langsø Johansen.

I løpet av første halvår 2017 har Skatt Midt-Norge - som omfatter begge trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal fått 26 nye anmodninger om frivillig retting i Skatt Midt-Norge. I samme periode har de ferdigbehandlet 33 saker.

Fastsatt formue første halvår er 587 341 517 kroner. Fastsatt inntekt er 21 042 598 kroner. Begge summene er akkumulert inntil ti år.

Skal beskattes i Norge

Hvis du er skattepliktig i Norge skal all din inntekt og formue beskattes i Norge, også det du eier eller tjener i andre land. Det inkluderer verdipapirer, aksjer, eiendom og bankinnskudd i utlandet. Du må rapportere alle verdier til Skatteetaten selv om du har betalt skatt i et annet land. Norges internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbeltbeskattet.

– Det viktigste er at du informerer om alt i skattemeldingen. De aller fleste skattepliktige betaler riktig skatt, men det er noen få som velger å holde verdier skjult for Skatteetaten. Nå som vi snart får finansopplysninger fra 50 land, inkludert Luxembourg, Storbritannia og kanaløyene, så øker risikoen for å bli avslørt betydelig, sier Johansen.

Fra neste år er ytterligere 50 land inkludert i ordningen med automatisk informasjonsutveksling, inkludert Sveits og Panama.

Leilighet i Spania

Det er ikke bare de med store formuer i skatteparadis som søker om frivillig retting.

– Det er ofte folk med mer hverdagslige forhold som for eksempel at de får pensjon fra Storbritannia eller eier en ferieleilighet i Spania. Noen bruker også ordningen til å melde inn uoppgitte verdier og inntekter i Norge, sier Johansen.

Enkelt å gjøre opp

– Vi har gjort det enkelt for alle som ønsker å gjøre opp for seg. Du kan søke om frivillig retting direkte på skatteetaten.no, og saken din behandles konfidensielt. Hvis du har spørsmål, kan du være anonym når du først tar kontakt på telefon eller chat. Du finner mer informasjon på nettsidene våre, sier Johansen, og legger til at det er flere grunner til at noen unnlater å melde fra om verdier.

Skattepliktige som slipper å betale tilleggsskatt som følge av frivillig retting må likevel betale skatt på de oppgitte verdiene, i tillegg til renter. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid.