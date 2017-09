Orgelkrise tvinger fram lokalt engasjement

Kommunen makter ikke å bære kostnadene av orgeletterslepet på over 11 millioner alene. Derfor må lokale krefter bidra. I Beitstad har en lokal orgelkomite kommet et stykke på veien, og kommunen har gitt lovnad om å bidra. I Mære starter de nå på et tilsvarende arbeid, da orgelet med jevne mellomrom streiker.

Må ha lokalt engasjement

– Folket er glade i kirka si. Vi har en fantastisk middelalderkirke som er av stor kulturell verdi. Nå må vi skru opp kreativiteten, og tenke på hvordan vi kan jobbe for å skrape sammen nok midler, sier prest Tine Jøhnk ved Mære kirke.

Kommunen har utarbeidet en rapport som viser at orglene i Steinkjer har et stort etterslep hva angår vedlikehold. Kirkeverge Gunnvald Granmo sier at totalsummen trolig bekker 10 millioner dersom det nye orgelet ved Mære blir å koste rundt 6 millioner.

– Orgelet i Mære må skiftes. De andre har behov for større og mindre reparasjoner. Vi jobber klimastyring i kirkebyggene. Dette er noe som kan redusere vedlikeholdsbehovet en del på orglene, som er ømfintlige både for temperatur og luftfuktighet, sier Granmo.

Trenger nytt

Leder for orgelkomiteen i Mære kirke, Odd Sæheim, sier at orgelet som ble bygget i Mære kirke etter krigen ikke var optimalt. Mange av materialene var av dårlig kvalitet, og det er den viktigste årsaken til at hele orgelet nå bør byttes.

– Det første orgelet i Mære kirke sto fra 1771 til 1913. Dette har stått siden etterkrigstiden, og er allerede utslitt. Det sier vel en del, sier han.

En annen ting som gjør at orgelet bør byttes, er at det er utrolig tungt å spille på – noe kantor Liv Marit Valle har fått merke.

– Det er tungt å spille på, og gir en del smerter i armer og skuldre. På sikt kan det være reell fare for at et slikt arbeidsverktøy kan føre til sykemeldinger, sier hun.

Tidkrevende prosess

Enn så lenge trikser de flittig med orgelet for å få det til å spille, men ved enkelte anledninger har det hengt seg så kraftig opp at de har måtte ta i bruk piano i stedet.

– Å skaffe et nytt orgel tar tid. Vi håper at vi kan ha et nytt orgel på plass om åtte år. Orgelet i Steinkjerkirka tok ti år, sier Sæheim.

At orgelet i Mære er i dårlig forfatning er for så vidt ikke noe nytt. Mange av svakhetene ble påpekt i forrige rapport som ble laget om kirkeorglene – for 19 år siden.

– Det har foregått et arbeid lokalt for å skaffe nytt orgel tidligere. Så noe er samlet inn. Nå som orgelet virkelig har begynt å streike, må vi trappe opp innsatsen, sier Jøhnk.

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) er kjent med rapporten, som viser at det er stort etterslep på vedlikehold av orglene i Steinkjer. Kommunen har i flere år jobbet med å ta igjen etterslepet på alle kirkebyggene, og ikke prioritert det innvendige. Det sier Gram at de blir nødt til å gjøre i tida som kommer.

– Det var et stort etterslep på bygningsmassen for en del år siden. Dette gjorde vi noe med, og nå har vi blitt mye flinkere til å systematisk vedlikeholde byggene. Nå har vi kommet ganske langt når det gjelder å ta igjen etterslepet på kirkene. Når det er ferdig må vi nødvendigvis se på det innvendige, sier han.

Gram understreker at det er snakk om store summer, som må veies opp mot behov for investeringer i skole, eldreomsorg, og alt det andre som kommunen har ansvar for.

– Dette viser noe av bredden i det kommunen driver med. Vi må prioritere. Vi har allerede forpliktet oss til å skaffe 3,5 millioner til nytt orgel i Beitstad kirke de neste par årene, og hvis de gjør en tilsvarende jobb i Mære, må vi nok også bidra der, sier han.

Gram sier også at ikke alle kirkene i Steinkjer nødvendigvis må ha pipeorgel. I enkelte av de mindre kirkene, kan det hende at de må tenke nytt – da det ganske enkelt blir for dyrt å vedlikeholde tolv pipeorgel i hele kommunen.

– Akkurat når det gjelder Mære så er det ingen tvil om at den kirka fortjener et nytt pipeorgel. Det er en historisk middelalderkirke. Egentlig burde Staten bidratt i enda større grad til vedlikehold av slike bygg, sier han.

Står bedre til i Sør-Innherad

Kirkeverge i Levanger, Verdal og Frosta, Gunnar Winther, sier det jevnt over står bra til med orglene i deres kirker, men at de også har noen som burde fått mer vedlikehold.

– Vi har et ganske nytt orgel i Levanger kirke, og et relativt nytt orgel i Vuku. Orglene i Ytterøy og Okkenhaug kirke er i dårlig forfatning. Resten er i relativt god stand. Vi har ikke gjort noen tilstandsrapport, så vi har ikke noen økonomiske estimat. Vi har til gjengjeld en serviceavtale med produsenten, som gjør at de i løpet av en femårsperiode ser over alle orglene, sier han.