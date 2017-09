Sp tar to mandater i ny måling

Torsdag publiserte VG sin fylkesmåling for Nord-Trøndelag.

Den gir en real rødgrønn storeslem.

Ap får 34,8 prosent, en klar tilbakegang fra sist valg, men beholder sine to mandater «som alltid». Senterpartiet får 27,7 prosent. Det er lavere enn den beste nordtrønderske målingen i vår, men siden Høyre og Frp gjør forholdsvis svake målinger, får Senterpartiet to direktemandater.

Gram inne

Bjørn Arild Gram (Sp) er dermed inne på tinget.

Høyre lander på 11,4 prosent, og Frp får 7,5.

Tommelfingerregelen for Senterpartiet på valgdagen er at de må bli 2,14 ganger så store som det største partiet av Høyre og Frp, om de skal klare to mandater.

Ulike resultater

VG-målingen, som Infact har gjort med automatiske telefonintervjuer, er den tredje nordtrønderske målingen på én uke, og den fjerde i valgkampen.

* Sentios måling for Trønder-Avisas tirsdag ga: Ap: 34,5, Sp: 24,2, Frp: 13,0, H: 12,7, SV: 6,0, KrF: 3,0, V: 1,9, Rødt: 1,9, MDG: 1,8.

* Respons sin måling for Adresseavisen og NRK onsdag viste: Ap: 33,6, Sp: 20,6, H: 16,6, Frp: 10,2, SV: 6,4, KrF: 3,1. V: 2,6, MDG: 2,3, Rødt: 1,3, Andre: 3,3.

* Infacts måling for VG torsdag viste: Ap: 34,8, Sp: 27,7, H: 11,4, Frp: 7,5, SV: 6,3, V: 4,0, KrF: 3,0, MDG: 2,6, Rødt: 1,0, Andre: 1,7.

Særlig Frp og Høyre får ulike utslag, mens byråene virker å være enige om at Ap går kraftig tilbake. SV har også en lik trend på de tre.