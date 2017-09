Mandag kan du følge valget på trøndersk TV-sending

Både på nettsidene og «vanlig fjernsyn» – via Trønder-TV, som distribueres av alle de store kabel-TV-selskapene, går mediehuset på lufta mandag kveld klokka 19.55. Det er Trønder-Avisa, Namdalsavisa og Trønder-TV som sammen står bak satsingen.

Valgvake

– Vi har erkjent at valget i Nord-Trøndelag ikke akkurat kommer høyt på dagsorden til de nasjonale nyhetsformidlerne, og derfor tror vi det er stor interesse for et lokalt tilbud som både teknisk og innholdsmessig vil holde «nasjonal standard», sier Trønder-Avisas sjefredaktør John Arne Moen

Sendingen går fra Trønder-Avisas kantine i Steinkjer sentrum, og mediehuset har invitert partiene til å legge sine valgvaker til mediehuset – slik at man blir en del av miljøet rundt fjernsynssendingen. Et flertall av partiene har takket ja til dette.

– Vi synes det er veldig spennende at vi og partiene sammen kan skape en ramme rundt årets valgkveld som løfter det hele til å bli en skikkelig hendelse, slik valgkvelder skal være, sier Moen.

Til resultatet er klart

Sjefredaktøren sier at sendingen vil pågå så lenge man må, både for å få med de lokale resultatene slik at man kan fastslå hvem som kommer inn på Stortinget fra Nord-Trøndelag, samt at det nasjonale resultatet er noenlunde klart. Dermed vil man forhåpentligvis også kunne fortelle hvem som får utjevningsmandatet.

– Vi får levert fortløpende resultater, statistikk og prognoser fra NTB, slik at seerne ved å følge oss også får med seg den nasjonale opptellingen. Vår ekspertkommentatorer vil nok skjele både til eget fylke, hele Trøndelag og det nasjonale resultatet utover kvelden. Samtidig har vi et team på flere medarbeidere som skal overvåke både den nasjonale opptellingen og ulike nettaviser, for å fôre de som leder sendingen med relevante opplysninger etter hvert som resultatene begynner å komme inn, sier John Arne Moen.

Stort apparat

Sjefredaktøren forteller at to tredjedeler av redaksjonen vil være i aktivitet valgkvelden – og at medarbeidere som vanligvis jobber sport og magasin, også vil inngå i valgredaksjonen. Det trengs når man skal skape et tilbud på tre helt ulike «plattformer».

– Vi har fått utsatt trykkstart slik at vi forhåpentligvis kan gi leserne av tirsdagens papiravis en fyldig og oppdatert rapport fra valget, og når papiravisa er sendt i trykken, vil dette teamet jobbe videre med en ny andreutgave, som vil komme i elektronisk form som e-avis. I tillegg vil vi selvfølgelig oppdatere nettavisa vår etter hvert som tallene kommer inn og bildet av valget blir klarere, foruten at vi altså kjører en fullskala fjernsynssending.

– Vi har nok aldri opplevd en så intens produksjonskveld som vi kommer til å gjennomføre i kveld, men det må til for at vi skal kunne gi nordtrønderne mulighet til å følge med i hvordan det som ser ut til å bli det mest spennende valget i Norge på svært lenge, går også i vår valgkrets, sier John Arne Moen.