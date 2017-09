– Valgdag er flaggdag

Det meldes om flere nakne flaggstenger på stortingsvalgdagen rundt om i Nord-Trøndelag.

Det slås fast i flaggloven at dagen for stortingsvalg er offisiell flaggdag.

Fylkesmann Inge Ryan sier i en kommentar til nakne flaggstenger på en av demokratiets viktigste dager at han er overrasket over at man ved stemmelokaler der det er flaggstang ikke flagger.

– For statlige bygninger er loven helt klar, der skal det flagges på offisielle flaggdager. Og dag for stortingsvalg er offisiell flaggdag. Men en del kommuner har egne flaggregler, slik at jeg kan ikke svar for dem, sier Ryan.

Valgstyreleder Knut Jostein Brenne på Ekne sier at det alltid flagges ved skolen i bygda når det er valgdag.

– Her heiste vaktmesteren flagget som vanlig oppe klokka åtte på valgdagen. Det er en fin tradisjon, sier Brenne.

Fylkesmannen legger til at det så lenge han kan huske har vært skikk og bruk at det flagges ved samtlige valglokaler der det er flaggstenger.

– Det overrasker meg egentlig at det ikke flagges på samtlige offisielle flaggstenger i dag. Her ved Statens Hus i Steikjer flagger vi både med det norske flagget og det samiske flagget. Det er jo også sametingsvalg i dag, sier Ryan.