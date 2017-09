Bil påkjørt ved gangfelt

Trafikkuhellet gjaldt i utgangspunktet noe så enkelt som at en bil hadde kjørt i en bil bakfra, uten at det ble meldt om personskade.

– Årsaken til at vi likevel valgte å kjøre til stedet, er at ulykken skjedde på en strekning på E6 der det er 50-sone med tre gangfelt like etter hverandre. Det tror jeg ikke du finner særlig mange steder.

Unger i gangfelt

– Ulykken skjedde akkurat i det masse unger var på veg til skolen, der de må krysse E6. Derfor ville vi sjekke hendelsen, og sendte derfor en patrulje til stedet, sier operasjonsleder Kjetil Mollan i politiet i Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa.

Da patruljen kom frem fikk den forklart at en bil hadde stanset foran et gangfelt i det skolebarn krysset over E6. Bil nummer to klarte ikke å stanse, og kjørte inn i bilen som sto foran gangfeltet bakfra.

– Uaktsom kjøring

– Her handler det om uaktsom kjøring og vi har opprettet sak på forholdet og etterforsket saken på stedet. Mistenkte, en mann i 20-årene, er avhørt. Han erkjenner uaktsomhet, og er også villig til å vedta et forelegg for saken.

Personen som satt i bilen som stanset for ungene i gangfeltet, kjørte selv til legevakta for å ta en sjekk.

– Vis aktsomhet

– Henstillingen fra oss i politiet er at når du kjører på en vegstrekning i en 50-sone, med flere gangfelt og masse skoleunger, skal du vise ekstra aktsomhet. Det gjelder ikke bare E6-strekningen på Sparbu, sier Mollan med klar henstilling til alle som ferdes i motorisert doning.